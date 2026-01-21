Altamira busca atraer inversiones y turistas durante feria internacional en España

La secretaria de Economía municipal, Claudia Fernández Pecero, encabeza la comitiva local en compañía del secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez.

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Altamira busca atraer inversiones y visitantes extranjeros a través de su participación en la Feria Internacional de Turismo 2026 en Madrid, España.

Uno de los objetivos es posicionar la marca “Altamira lo tiene todo” ante operadores internacionales, para aprovechar que México es el país invitado en el evento de turismo.

La funcionaria expone las ventajas competitivas de la zona sur y utiliza la imagen de la tortuga como símbolo de la biodiversidad que ofrece el municipio al mundo.

En el pabellón de Tamaulipas también se promociona a las delegaciones de Tampico, Ciudad Madero y Matamoros.

Esta colaboración entre municipios pretende fortalecer la competitividad de la región y asegurar que la oferta turística del estado resulte atractiva para los grandes capitales europeos que se reúnen en la capital española.

La presencia de la ciudad en la feria concluye el 25 de enero, fecha para la cual se esperan acuerdos preliminares con empresas del sector servicios.

Claudia Fernández Pecero detalló que el ayuntamiento apuesta por la llegada de nuevos proyectos que generen empleo y detonen el crecimiento económico.