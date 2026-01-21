Analizan crear centro de atención mental para personas en situación de calle

El encuentro está programado para el 28 de enero y busca atender una problemática social

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Autoridades municipales de la zona conurbada sostendrán la próxima semana una reunión en el Hospital Psiquiátrico de Tampico para analizar la posible creación de un centro especializado de atención mental dirigido a personas en situación de calle, informó el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo.

El encuentro está programado para el 28 de enero y busca atender una problemática social que aunque no ha derivado en hechos violentos, sí requiere intervención institucional y coordinación intermunicipal.

“La idea es estar el 28 de enero en el Hospital Psiquiátrico… nos vamos a sentar a recibir este tema. Por supuesto existe toda la colaboración; lo importante es cómo tratarlos”

González Robledo indicó que en Ciudad Madero se han detectado personas en situación de calle con padecimientos mentales que no representan un riesgo directo pero que sí requieren atención especializada.

“Cero conductas agresivas; algunas conductas caen en el tema de exhibicionismo, que sí afecta la circunstancia de seguridad en la zona centro, pero no hay indicios de violencia”

El presidente municipal de Ciudad Madero acompañó este miércoles a la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, durante la reunión de seguridad realizada en esta ciudad, donde se reiteró la necesidad de fortalecer la atención integral a este sector vulnerable.