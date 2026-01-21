“Antes de cruzar”, moda con identidad tamaulipeca que llevará un mensaje de paz a Estados Unidos

Las prendas, diseñadas en el sur de Tamaulipas, formarán parte de una colección que viajará a Estados Unidos y será recibida por personas latinas defensoras de los Derechos Humanos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La moda del sur de Tamaulipas cruzará fronteras con causa. La exposición “Antes de cruzar” reunirá talento local en una colección de guayaberas que rinde homenaje a la identidad mexicana y promueve un mensaje de paz dirigido a comunidades migrantes en Estados Unidos.

En rueda de prensa, el empresario y promotor cultural Gabriel Hernández, acompañado del diseñador Lalo Valenzuela, originario de Monterrey, Nuevo León, informó que la muestra integra nueve diseños de guayaberas elaboradas con distintos materiales no sólo lino en las que se plasma arte y referencias culturales como la cuera tamaulipeca, Chalino Sánchez y Oaxaca.

Lalo Valenzuela expresó que el proyecto busca mostrar una imagen auténtica de México y enviar un mensaje claro de paz en un contexto marcado por la migración.

“Estamos haciendo una colección que va a viajar a los Estados Unidos, es una historia que ha ido creciendo el mensaje. Me dijeron que iban a ser utilizadas en la Casa Blanca, en el Pentágono. Lo primero que pensé fue que queremos mostrar algo súper mexicano que nos represente”

Dijo que las prendas portan un mensaje contundente en sus etiquetas:

“Es un mensaje estricto de paz; van a viajar a la ciudad de Minnesota, afectada por la migración, y escribimos en la etiqueta: «Somos más americanos, somos más americanos que todititos los gringos”

Por su parte, la diseñadora, Gemma Esmeralda Iracheta Castañeda refirió el compromiso social del proyecto:

“Como artistas es nuestra manera de dar un granito de arena. Es la forma de expresar apoyo a las y los migrantes”

Valenzuela explicó que la colección fue posible gracias a la sinergia con diseñadores locales: Rebeca Delgado con su marca Eme; Gemma Esmeralda Iracheta Castañeda de Arenae; Owen Juárez de Ubicuo; Carolina Gallardo de Distratte y Vanessa Vargas de BÁUREA.

La exposición de moda “Antes de cruzar” se llevará a cabo este jueves 22 de enero a las 19:30 horas, en el segundo piso de Degas, sucursal Plaza Hijas de Tampico.