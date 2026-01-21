Comer nopal durante el embarazo ayudaría a prevenir la obesidad infantil: estudio de la UNAM

Tras confirmarse en modelos animales que el nopal reduce el riesgo de obesidad hereditaria, la UNAM inició la fase clínica con mujeres para validar este blindaje metabólico

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela que el consumo de nopal durante la gestación podría ser la estrategia más efectiva para blindar a las futuras generaciones contra la obesidad.

Los científicos encuentran que este cactus posee cualidades únicas. Es capaz de programar el metabolismo del bebé desde el vientre materno para asegurar una vida saludable a futuro.

¿Por qué el nopal en el embarazo podría prevenir la obesidad en los hijos?

El equipo de la UNAM, liderado por el doctor Galileo Escobedo, demuestra que la nutrición en los primeros mil días de vida es crítica. El nopal actúa como un escudo protector contra daños que puedan presentarse en el porvenir.

El hallazgo más sorprendente es que la fibra de este vegetal funciona como una barrera inteligente. Aunque los resultados iniciales se observaron en animales, se confirma que las madres que lo consumen protegen a su descendencia de heredar problemas de peso y exceso de grasa corporal.

Menor grasa: Las crías nacen con un peso corporal adecuado y con menos acumulación de tejido adiposo.

Freno a lípidos: La fibra atrapa el exceso de azúcares y grasas de la dieta materna antes de que lleguen al bebé.

Masa muscular: El nopal favorece que el feto desarrolle músculos sanos mientras reduce la grasa visceral.

Actualmente, la UNAM lleva este descubrimiento a una etapa clínica con mujeres. El protocolo sugiere consumir un licuado de nopal en ayunas durante el último trimestre para lograr este blindaje.

¿Qué enfermedades se previenen por comer nopal en el embarazo?

Los beneficios trascienden el control de peso; se trata de una prevención integral. El estudio destaca que la ingesta materna de nopal previene la dislipidemia y los niveles altos de colesterol en los hijos.

El hígado es uno de los órganos más beneficiados por esta dieta ancestral. La investigación demuestra que se evitan condiciones hepáticas severas que suelen ser silenciosas durante la niñez.

Estos son algunos beneficios identificados en el estudio publicado en Plant Foods for Human Nutrition y por la UNAM:

Hígado graso: Previene la acumulación de grasa en el hígado del feto, condición conocida como esteatohepatitis.

Salud arterial: Protege contra la hipertensión sistémica al mantener los vasos sanguíneos flexibles.

Diabetes tipo 2: Al nacer con niveles de azúcar estables, el páncreas del bebé no sufre desgaste temprano.

Al incorporar el nopal, la madre reprograma la genética de su hijo para que sea resistente a la obesidad. Este hábito rompe el ciclo hereditario de enfermedades metabólicas en la familia.

¿Cómo ayuda al metabolismo de los hijos?

La ciencia revela que el nopal actúa como un prebiótico de excelencia. Su consumo fomenta bacterias benéficas en el intestino, lo que reduce la inflamación y mejora la barrera intestinal del bebé.

A nivel hormonal, este cactus realiza una regulación maestra de la energía. Los estudios mencionados sugieren que posee efectos directos sobre hormonas clave que controlan el apetito y la quema de grasa en el feto.

Regulación de leptina: Normaliza la hormona de la saciedad, ayudando a que el niño regule su apetito de forma natural.

Control del azúcar en la sangre: Posee un efecto hipoglucemiante que evita picos de azúcar dañinos en la sangre.

La «baba» atrapa grasas y azúcares, lo que ralentiza su absorción en el organismo.

Para el feto, esto significa recibir un suministro de energía constante y moderado. Así se evitan las cargas excesivas de azúcar que alteran la formación de tejidos y predisponen al sobrepeso infantil temprano.

¿Cómo evitar la obesidad infantil?

Aunque el nopal es una herramienta poderosa, el entorno familiar resulta determinante. Los expertos enfatizan que la prevención debe ser un esfuerzo diario donde los padres funcionen como el modelo de salud a seguir.

Para complementar las virtudes del nopal, debes implementar rutinas innegociables. El control del tiempo frente a pantallas es otra batalla crucial para reducir el sedentarismo digital en casa.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EU (CDC), así es posible prevenir la obesidad infantil:

Cero azúcares: Sustituir jugos por agua simple es el cambio más impactante para reducir las calorías.

Sueño adecuado: Asegura que los niños duerman lo suficiente para no alterar las hormonas del hambre.

Juego activo: Los pequeños necesitan al menos 60 minutos de actividad física vigorosa cada día.

Cuidar la alimentación desde el embarazo es el regalo de longevidad más grande posible. Incorporar el nopal es una herencia que ayuda a construir un futuro pleno para las nuevas generaciones.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR