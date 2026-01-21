Detienen a presunto agente de Migración tras causar destrozos y agredir a vecinos en la colonia Hidalgo Oriente

El individuo aparentemente bajo los influjos de estupefacientes atacó a albañiles que laboraban en una obra, dañó vehículos estacionados y trató de ingresar por la fuerza a varios domicilios.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Momentos de tensión y miedo vivieron vecinos de la colonia Hidalgo Oriente en Ciudad Madero luego de que un hombre, quien se identificaba como agente de Migración, protagonizara una serie de agresiones y daños materiales en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este jueves en la calle Servando Canales, donde el individuo aparentemente bajo los influjos de estupefacientes atacó a albañiles que laboraban en una obra, dañó vehículos estacionados y trató de ingresar por la fuerza a varios domicilios.

Para cometer los destrozos, utilizó un martillo como arma contundente, con el que golpeó automóviles y afectó el patrimonio de los habitantes del sector.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el sujeto gritaba que era agente de Migración, portaba uniforme y placa al momento de las agresiones, lo que generó aún más alarma entre la población.

Incluso, cortó el suministro de energía eléctrica en las viviendas de toda una cuadra.

Una de las vecinas relató que apenas llegaba a su domicilio cuando el individuo intentó ingresar a las casas, situación que la obligó a resguardarse de inmediato junto con su hija pequeña, a quien llevaba en brazos, por temor a ser agredidas.

Ante la situación, residentes realizaron una llamada de auxilio al 911, lo que permitió la rápida intervención de elementos de la Guardia Estatal, quienes arribaron al sitio, sometieron al agresor y procedieron a su detención.

El individuo fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal y deslindar responsabilidades.