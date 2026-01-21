Estas son las deudas que se borrarán del Buró de Crédito en febrero 2026

Una buena noticia en caso de que estés en el Buró de Crédito llega para ti en febrero; toma en cuenta que tu historial seguirá activo, de acuerdo a esta Sociedad de Información Crediticia

Recién comenzó el año y uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía en México son las deudas, tomando en cuenta que la cuesta de enero es complicada para la mayor parte del sector poblacional en el país. El inicio del 2026 motiva a mexicanas y mexicanos a saldar sus deudas y comenzar de cero en el rubro de las finanzas personales, y hacerlo desde la desaparición de los adeudos que nos tienen en el Buró de Crédito parece ser un buen inicio.

El mes de febrero podría ser una buena oportunidad para que esta Sociedad de Información Crediticia elimine esas deudas que no te dejan dormir, así que te diremos cuáles son aquellos montos que se borrarán del Buró de Crédito para el segundo mes del naciente 2026.

¿Cuáles son las deudas que se borrarán del Buró de Crédito en febrero de 2026?

Si las deudas o los registros negativos cumplen los siguientes requisitos en febrero de 2026, se eliminarán en el segundo mes del año:

Deudas menores a 25 Unidades de Inversión, UDIS, se eliminan en un año, es decir, si tienes una deuda menor a ese monto y cumple el año en febrero de 2026, se eliminará del Buró de Crédito.

Deudas entre 25 y 500 UDIS, y que este febrero de 2026 cumplan 2 años.

Deudas entre 500 y 1,000 UDIS y que en febrero de 2026 cumplan 4 años.

Deudas mayores a 1,000 UDIS pueden permanecer hasta 6 años, si no están en proceso judicial o implican fraude.

¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio en el Buró de Crédito en febrero de 2026?

Aunque técnicamente no puedes «salir» del Buró de Crédito — recuerda que esta sociedad crediticia lo que hace es incluirte para seguir tu historial crediticio, sea bueno o malo— sí puedes mejorar dicho historial en el 2026 siguiendo estos pasos:

Liquida tus deudas vencidas; prioriza las que tengan más tiempo de atraso.

Negocia con la institución financiera; algunas ofrecen convenios o descuentos.

Evita los pagos mínimos; estos generan intereses altos y alargan la deuda.

Paga a tiempo tus servicios y créditos actuales.

Solicita una aclaración si hay errores en tu historial. Puedes hacerlo directamente en el sitio del Buró de Crédito y deben darte respuesta en 29 días hábiles.

A través de su página oficial, el Buró de Crédito te pide que tomes en cuenta mecanismos como la quita, la cual te puede ser útil para aliviar rápidamente la deuda, sin embargo, tu historial queda marcado con la clave 97 en rojo, conocida como «quebranto», lo que reduce tu puntuación y dificulta el acceso a un nuevo crédito.

