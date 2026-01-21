Estos estados se verán afectados por el Frente Frío 31

Las temperaturas seguirán descendiendo, por lo que es necesario que tomes las precauciones necesarias para no padecer de las vías respiratorias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en su pronóstico extendido para este fin de semana, cuándo es que el frente frío número 31 entrará a México para continuar con las bajas temperaturas.

Se informa que a partir de este jueves, el frente frío número 30 se mantendrá como estacionario sobre el noreste mexicano y propiciará rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en dicha región. El ingreso de humedad favorecido por un río atmosférico y el flujo de la corriente en chorro subtropical, favorecerán la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país.

Continuará, además el ambiente frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

¿Cuándo entra el frente frío 31 y qué tan bajas serán las temperaturas?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el viernes 23 de enero el frente frío 31 entra a México sobre el noroeste, en interacción con una vaguada polar, lo que dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que ocasionará un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la región, así como caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Si bien el frente frío entra el viernes 23, será hasta el sábado 24 de enero cuando las temperaturas bajen de manera considerable, siendo las zonas serranas de Chihuahua las que registren temperaturas de hasta -20 grados; mientras que en las zonas serranas de Durango y Coahuila habrá temperaturas de entre -15 y -10 grados centígrados.

Las entidades con temperaturas de entre -10 y -5 grados son:

Baja California

Sonora

Nuevo León

Mientras que estados que registrarán -5 a 0 grados son los siguientes:

Tamaulipas

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

En tanto que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados se registrarán en termómetros de las zonas serranas de:

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Durante la noche del sábado, dará inicio un evento de “Norte” prolongado e intenso con rachas de hasta 90 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura en la costa de Tamaulipas, condiciones que se extenderán hacia el resto del litoral, así como el istmo y golfo de Tehuantepec, durante el domingo.

