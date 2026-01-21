Estos serán los estrenos de Netflix en febrero 2026

El segundo mes de este 2026 aterriza con regresos épicos y nuevas apuestas a Netflix que prometen maratones inolvidables. Desde la esperada continuación de los Bridgerton hasta thrillers de acción de alto impacto, te revelamos el calendario oficial para que no te pierdas nada.

Febrero de 2026 se perfila como uno de los meses más fuertes para la plataforma de streaming. Tras un inicio de año cargado de adrenalina, la plataforma apuesta por el romance, el suspenso y la velocidad para mantener a su audiencia pegada a la pantalla.

El catálogo de series se renueva con títulos que han sabido ganarse el corazón del público y nuevas propuestas internacionales. Este mes, como cada año llega con entretenimiento para toda la familia, producciones que te dejarán sin aliento y los clásicos que viste hace algunos años.

Si estás buscando el plan perfecto para San Valentín o simplemente quieres saber cuándo vuelve tu serie favorita, aquí tienes la guía definitiva de estrenos en Netflix.

Series de estreno en febrero

Sin duda, el evento del mes es el desenlace de la cuarta temporada de Bridgerton. Tras el estreno de la primera parte a finales de enero, los fans finalmente conocerán el destino romántico de Benedict Bridgerton. Esta entrega se centra en el baile de máscaras de Lady Bridgerton, donde Benedict conoce a una misteriosa mujer que cambiará su vida para siempre. Es el cierre perfecto para el mes del amor.

Fecha de estreno: 26 de febrero de 2026.

El abogado del Lincoln (Temporada 4) regresa con Mickey Haller el 5 de febrero. En esta entrega, el abogado más famoso de Los Ángeles enfrenta el caso más personal de su carrera: un asesinato que lo involucra directamente y pone en jaque su ética profesional.



El abogado del Lincoln (Temporada 4): 5 de febrero

Películas y documentales: De la acción al drama

Netflix también refuerza su oferta cinematográfica con producciones que van desde la comedia hasta thrillers sociales. Una de las más aclamadas de la temporada es El Vínculo Sueco, pero definitivamente no te puedes perder Las Leonas.

Cómo llegar al cielo desde Belfast: 12 de febrero

Unifamiliar: 5 de febrero

Las Leonas: 5 de febrero

La ley de Las Vegas: 20 de febrero

Baki-Dou: The Invencible Samurai: Próximamente

El Vínculo Sueco: 10 de febrero

Cortafuego: 20 de febrero

Además de los grandes lanzamientos, Netflix suma a su biblioteca, documentales, y películas para entretener a toda la familia, así que no te puedes perder el gran catálogo de la plataforma para este mes. Seguro pasarás un buen rato entretenido.

Documentales

Soy gordo Ramsay: 18 de febrero

Brillantina y Oro: 1 de febrero

La Reina del Ajedrez: 6 de febrero

Para toda la familia

Misterios Animales Capítulo 7: 9 de febrero

