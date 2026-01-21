Ladrones entran a la fuerza a negocio para robar

Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un negocio de productos de limpieza fue robado por sujetos, aparentemente durante la madrugada del miércoles, en la zona centro de Tampico.

Una de las cortinas metálicas fue forzada para poder entrar al establecimiento comercial.

Es la segunda vez que el comercio es víctima de un robo.

El local está ubicado en eñ cruce de las calles José de Escandón y bulevar Adolfo López Mateos.

La mañana del miércoles, el propietario del negocio se percató de lo sucedido, al abrir el mismo.

Se dio cuenta que una de las cortinas metálicas situada sobre la Escandón, había sido violentada para entrar al establecimiento.

El espacio que dejaron era suficientemente grande para que una persona pudiera ingresar.

Los amantes de lo ajeno lograron sustraer productos diversos y dinero en efectivo.

De inmediato, reportó lo ocurrido al número de emergencias.

Personal de la Guardia Estatal llegaron minutos después para tomar conocimiento del hecho delictivo.

Más tarde, arribaron elementos de la Policía Investigadora así como personal de Servicios Periciales.

El dueño sufrió una alteración en su salud, seguramente por el impacto que le provocó el hecho, siendo atendido por un voluntario.