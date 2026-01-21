Lanzan iniciativa para que Dinamarca compre California ante insistencia de Trump por Groenlandia

Una petición satírica que propone que Dinamarca “compre” California supera las 200 mil firmas como respuesta a los intentos de Donald Trump de que Estados Unidos controle Groenlandia

Una petición satírica que propone que Dinamarca “compre” el estado estadounidense de California ha superado las 200 mil firmas, en lo que se interpreta como una respuesta irónica a los renovados esfuerzos del presidente Donald Trump para que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

La campaña, alojada en el sitio Denmarkification.com, plantea de forma humorística un escenario en el que Dinamarca adquiere el estado más poblado de Estados Unidos, lo rebautiza como “Nueva Dinamarca” y transforma Disneyland en “Hans Christian Andersenland”. El texto aclara que la propuesta es “100 por ciento real… en nuestros sueños”.

La iniciativa surge en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas tras las declaraciones de Trump sobre la importancia estratégica de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. El mandatario afirmó recientemente que “ahora es el momento” de actuar, argumentando que la isla es clave para contrarrestar la influencia de Rusia y China, declaraciones que fueron duramente criticadas por líderes europeos.

El sábado, miles de groenlandeses marcharon en la capital, Nuuk, para protestar contra las amenazas de Washington de adquirir el territorio. En paralelo, Trump advirtió que impondría aranceles del 10% a parti r del 1 de febrero —que subirían al 25% el 1 de junio— a los países que se opongan a que Estados Unidos controle Groenlandia, entre ellos Dinamarca y varios de sus aliados europeos.

La petición satírica adopta deliberadamente un lenguaje que imita algunas de las afirmaciones de Trump. Sugiere que Dinamarca debería “jugar el mismo juego” y argumenta que el país necesita “más sol, palmeras y patines”. Entre las promesas ficticias figuran carriles para bicicletas en Beverly Hills, hygge danés en Hollywood y un Mickey Mouse con casco vikingo.

El organizador de la campaña, Xavier Dutoit, de origen suizo-francés, explicó que la idea nació tras escuchar a un turista estadounidense hablar sobre la propuesta de Trump mientras él estaba de vacaciones en Filipinas.

“Ese estadounidense no parecía comprender lo desquiciado y absurdo que era que el presidente de cualquier país ofreciera o amenazara con apoderarse del territorio de otro país soberano”, dijo. “La idea fue demostrar lo absurdas que eran realmente las afirmaciones de Trump sobre Groenlandia”.

La iniciativa se volvió viral y atrajo comentarios de figuras públicas. La periodista de CNN Lisa Ling escribió: “Como californiana, me encanta esta oferta”. La cuenta del Partido Nacional de California afirmó: “En nombre de California, aceptamos esta generosa oferta del pueblo danés”.

Aunque Dutoit bromeó con que el objetivo sería recaudar un billón de dólares para “comprar” California, subrayó que el propósito real es político. “Es absurdo que cualquier país, especialmente una democracia consolidada, ofrezca o amenace con comprar otro país o parte de su territorio”, señaló.

Hasta ahora, ningún funcionario de Dinamarca ni de Estados Unidos ha comentado la campaña, que sigue sumando apoyos mientras continúa el debate internacional sobre las ambiciones de Trump en Groenlandia.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR