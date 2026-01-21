Su último deseo fue volver a México; familia pide apoyo para repatriar a migrante veracruzano

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Los familiares y amigos de Héctor Manuel Armenta Sánchez, originario de Pánuco, Veracruz, solicitan apoyo para repatriar su cuerpo a México, luego de fallecer en un accidente automovilístico en Estados Unidos.

El percance ocurrió el domingo 18 de enero de 2026, alrededor de las 11:00 horas, sobre Shakertown Road, en el condado de Boyle, Kentucky, donde fue declarado sin vida en el lugar.

De acuerdo con la Policía Estatal de Kentucky, Héctor conducía su vehículo cuando perdió el control, salió del camino e impactó contra una camioneta que circulaba en sentido contrario.

El conductor del segundo vehículo resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que Héctor Manuel falleció a consecuencia del fuerte impacto, según el reporte de las autoridades.

Sus familiares señalaron que el joven se dirigía a la ciudad de Danville, Kentucky, con la intención de enviar dinero a su familia en México, como lo hacía de manera constante.

Recordaron además que uno de sus últimos deseos era que, si algo le ocurría, su cuerpo fuera regresado a su país natal para descansar junto a su madre y hermanos.

Actualmente, la familia enfrenta elevados gastos funerarios y de traslado internacional, por lo que iniciaron una colecta solidaria a través de la plataforma GoFundMe.

Indicaron que cualquier aportación, por mínima que sea, puede ayudar a cubrir los costos de repatriación y cumplir la última voluntad de Héctor Manuel.

Las personas interesadas en apoyar pueden hacerlo en el siguiente enlace:

👉 https://gofund.me/bb7d7b800

Familiares agradecieron las muestras de solidaridad recibidas y reiteraron el llamado a la comunidad para sumarse al apoyo y compartir la campaña.