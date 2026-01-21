VIDEO: Abuelita somete a sujeto que quería robarle el celular

En redes sociales se popularizó una grabación de una cámara de seguridad en la que una persona de la tercera edad arremete en contra de su agresor, quien le robó sus pertenencias

La delincuencia está a la orden del día en todo el mundo y no respeta edad o género, pues así lo demuestra el video grabado desde una cámara de seguridad de un domicilio particular que logró captar el instante en el que una abuelita es víctima de un robo por un hombre que se transportaba en una bicicleta.

En redes sociales se popularizó una grabación de una cámara de una casa con vista a la calle, que logra apreciar cómo una persona de la tercera edad arremete en contra de su agresor, quien le robó sus pertenencias, pues según las imágenes la señora fue asaltada y despojada de su celular, pero ella hizo justicia por su mano.

El video primero muestra cómo el presunto ladrón se coloca listo para irse en su bicicleta, pero en eso llega la abuelita víctima del robo y lo golpea y somete, por lo que de un momento a otro sale volando una llanta de su transporte que impide su huida del lugar.

Otra de las cosas que aparecen en el video, el cual no se da a conocer el lugar en el que fue capturado, aunque la cuenta que lo divulgó es de Argentina, es el instante en el que el celular de la abuelita sale volando y cae al suelo, por lo que rápidamente la dueña del aparato electrónico aprovecha para recuperarlo.

Los comentarios sobre la reacción de la abuelita:

¿Cómo le vas a robar a las abuelas?, y ni para eso serviste, qué escoria humana.

La abuela top 3 personas que el diablo le tiene miedo jajajajajajajajaja.

Karma instantáneo.

¡¡¡Debe salir más cara esa bicicleta de mierda que el celular de la pobre señora… qué negro de mierda!!!

"Abuela" Porque domó a un ladrón que le quiso robar el celular sin suerte: "Se te hizo mierd4 la bicicleta por hijo de mil put4". pic.twitter.com/Gv7StaaXjo — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 21, 2026

¿Qué medidas de seguridad tomar para evitar un robo en la calle?

El Gobierno de México, en su página oficial, da a conocer algunas medidas de seguridad para cumplir y así prevenir algún robo o asalto, por lo que se recomienda a los ciudadanos seguirlas y de esta manera disminuir las probabilidades de ser víctima de la delincuencia.

Rompe rutinas: usa diferentes rutas y horarios.

De noche, evita caminar por zonas solitarias como parques, estacionamientos y callejones.

Carga por separado las llaves de tu auto y casa.

Si esperas dentro de un auto, ponte alerta y no te distraigas con el teléfono.

Identifica “islas de seguridad” en tus trayectos, como gasolineras, sedes de policía y puntos donde puedas solicitar apoyo.

Si eres víctima de robo, presenta tu denuncia y contribuye a identificar zonas de incidencia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO