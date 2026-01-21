VIDEO: «Con fuerza excesiva seríamos imparables», Trump advierte sobre Groenlandia

La agresiva advertencia fue dicha por el presidente estadounidense durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza

Donald Trump contraatacó a Dinamarca por negarse a ceder Groenlandia como parte de Estados Unidos. Durante su participación en la reunión de líderes mundiales en Davos, Suiza, el mandatario neoyorquino dijo fuertes mensajes sobre el tema, al tiempo que exigió que haya «negociaciones inmediatas» para comprar la isla gélida.

En uno de sus mensajes, el presidente de Estados Unidos afirmó en el Foro Económico Mundial que si emplean el uso de la fuerza excesiva con su Ejército para tomar el control de Groenlandia, posiblemente lograrían el objetivo que afirma, se debe por motivos de la seguridad nacional de su país.

Por lo anterior, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, respondió con un mensaje dirigido a sus 57,000 habitantes, mientras que el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado “significaría el fin de la OTAN”, señaló.

¿Qué duro mensaje dio Trump a Dinamarca?

El magnate neoyorquino tomó la palabra en Davos este miércoles en donde acotó la manera como podrían actuar con fuerza para anexar a Groenlandia a Estados Unidos; sin embargo tras la declaración afirmó que no lo llevará a cabo:

“Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré”: Donald Trump.

📌Lo de Davos deja algo claro: Trump no concibe alianzas, solo dominación. Falsea cifras sobre la OTAN y, en la misma frase, habla de quedarse con Groenlandia como si fuera botín de guerra. 👉🏻Eso no es negociación.

👉🏻Es extorsión geopolítica. Así entiende el mundo Donald Trump pic.twitter.com/NBoRzoXxdI — Nenedenadie (@nenedenadie) January 21, 2026

En ese sentido, el presidente Trump aseveró que “probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza”, precisó mientras insistió que no quiere usar la fuerza:

“No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”: Donald Trump.

¿Qué respondió Groenlandia a Donald Trump?

Un día antes, el martes, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió a los habitantes que aunque sea poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla, por lo cual estarían preparados para una intervención armada.

Trump dijo este miércoles que “solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo«, mencionó en el Foro Económico Mundial, ante ello acotó: «Por eso quiero negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia».

También en su intervención, Trump se refirió a Venezuela y dijo que sus dirigentes se han mostrado «muy, muy listos» al negociar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y que será juzgado en Nueva York.

«Los líderes del país han sido muy buenos (…), muy, muy listos», afirmó. «Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados»: Trump.

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el martes plantar cara a los «matones» y la UE anunció una respuesta «firme».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO