VIDEO: «Dios está muy orgulloso del trabajo que he hecho», Trump habla de su trabajo como presidente de EU en un año

El mandatario estadounidense ha mencionado que después de sobrevivir a un atentado y ver la señal de que debía salvar su país, el creador estaría orgulloso de él

A un año de la llegada de Donald Trump en su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, recordó lo que sucedió cuando fue víctima de un atentado contra su vida, luego de ser un sobreviviente de un disparo que le ocasionó una herida en la oreja, mencionando que era una señal para salvar a su país.

Ahora, tras un año de mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a dar de qué hablar, pues durante su conferencia de prensa, donde celebró un año en el poder después de vivir ya una etapa como mandatario de EU, mencionó que Dios estaría orgulloso.

“Dios está muy orgulloso del trabajo que he hecho. Sabe que estamos protegiendo a muchas personas de que no sean asesinadas. Cristianos, personas judías, muchas personas están siendo protegidas por mí, quienes no lo estarían con otro tipo de presidente”, dijo Donald Trump.

El presidente Donald Trump también recalcó que, inclusive quien no lo quiere, ha dicho que este ha sido un increíble año, agregando que mucha gente está orgullosa de lo que el presidente ha hecho; por ello, sigue luchando para que le den el Premio Nobel de la Paz en las próximas votaciones.

🇺🇸 | AHORA: Trump: Creo que Dios está muy orgulloso del trabajo que he realizado. pic.twitter.com/F46XJjXXiB — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) January 20, 2026

Donald Trump nunca ha sido muy religioso

Según CNN, Paula White, extrabajadora como directora de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, mencionó que las creencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, son todo un espectáculo, pues no siempre ha sido muy religioso, según las declaraciones de la mujer.

“Si de repente se muestra muy religioso, eso me parecería un espectáculo. Donald nunca ha hablado en público sobre su fe y, cuando lo ha intentado, ha sido inútil. Aunque no esté en su lenguaje, no significa que no esté en su corazón”, dijo Paula White sobre las declaraciones de Trump.

Inclusive Donald Trump habló sobre su religión y sus creencias, en uno de sus libros publicados durante su campaña presidencial, “Great Again”, donde mencionó que las personas se sorprenden cuando se enteran de que Trump es una persona religiosa por su riqueza.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO