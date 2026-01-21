VIDEO: Enormes olas por la tormenta «Harry» se estrellan contra casas y hoteles en Italia

La tormenta Harry desató graves afectaciones principalmente en Europa, mismas que quedaron documentadas en videos compartidos en las redes sociales. En uno de ellos se observa como la fuerza de la naturaleza ingresó a un hotel para comenzar a destruirlo.

De acuerdo con el usuario de la red social X que publicó en el video, el incidente sucedió en un hotel ubicado en la localidad de Marsascala en Malta. El clip comienza en el justo momento en que la fuerza del agua se estrella entre las puertas del recinto.

La manera violenta del agua generada por la tormenta Harry que fue impulsada por los fuertes vientos del fenómeno natural, rompieron algunas de las puertas del hotel frente a la impotencia de la persona que grabó el evento en su teléfono celular.

Europa sufre el embate de la tormenta Harry

En el clip se ve la manera como el agua ingresó al hotel cuyo piso fue desapareciendo a medida de que el agua ingresaba para convertirse en un pequeño océano con fuerte actividad por la violencia como se movían las pequeñas olas generadas dentro del lugar.

IMPRESIONANTE!

🌀

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 20, 2026

Además de Malta, el embate de la tormenta Harry provocó afectaciones con graves inundaciones en otras regiones europeas como Lipari, Córcega y Cataluña, según reportes de medios locales. En Malta, los habitantes despertaron el lunes con varios edificios dañados y árboles caídos en una escena de devastación.

Localidades costeras de Malta como Marsascala, además de Sliema y Birzebbuga, fueron severamente golpeadas por los vientos fuertes sostenidos que causó que se desbordara el mar del Mediterráneo.

Así los testigos vivieron la fuerza de la tormenta Harry

Una de las usuarias de la red social que se identificó como habitante de la ciudad costera de Marsascala, describió cómo fue que enfrentaron el paso de la tormenta Harry que aseguró azotó con fuerza el martes con ráfagas de más de 100 kilómetros por hora.

A resident shared a moment as massive waves from Storm Harry burst into her home last night. 📍Marsascala, Malta 🇲🇹 pic.twitter.com/1p9jzmWQAU — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 21, 2026

“Fue absolutamente desgarrador ver cómo el agua del mar y la espuma entraban en la casa de alguien como en Marsaskala. La tormenta Harry azotó con fuerza el día 20, con ráfagas de más de 100 km/h y olas gigantescas.

Afortunadamente, no se reportaron heridos graves, pero las inundaciones costeras y los árboles arrancados por todas partes… espero que el seguro lo cubra y que se seque pronto. La Madre Naturaleza no se anda con rodeos este enero. Si alguien en Malta se ve afectado, ¡cuidado!”, describió.

