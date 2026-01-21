VIDEO: Eugenio Derbez y MrBeast llegan a EdoMex en helicóptero

Eugenio Derbez aprovecha cada minuto que está en nuestro país, y es que el productor y comediante no solo se encuentra en plena promoción de la nueva temporada de “LOL”, sino también aprovechó para grabar contenido con algunos de sus grandes amigos.

Entre los amigos de Derbez que también viajaron a México está James Stephen Donaldson quien es mejor conocido como “MrBeast”, ambos viajaron a una comunidad del Estado de México llamada San Andrés Tepetitlán, por lo que su presencia en dicho lugar emocionó a los locatarios y no dudaron en grabar su estadía.

¿Qué hacían Eugenio Derbez y Mr Beast en el Estado de México?

El productor mexicano y creador de personajes como “El Lonje Moco”, “El Diablito” o “Ludovico P. Luche” junto con su amigo el famoso youtuber y filántropo Mr.Beast aterrizaron a bordo de un helicóptero en la comunidad de San Andrés Tepetitlán, en donde decenas de fanáticos ya los esperaban este martes 20 de enero.

Y es que los habitantes de dicha zona del Estado de México no dudaron en acercarse a Eugenio Derbez y Mr.Beast para tomarse fotos y videos con ellos, ambos se portaron muy amables con niños, adultos y adultos mayores que se acercaron a los dos.

Cabe señalar que hasta el momento no se tiene conocimiento cuál es la razón por la que tanto Eugenio Derbez como Mr. Beast visitaron la comunidad de San Andrés Tepetitlán, pero de acuerdo con los reportes y videos que se han compartido en redes sociales, los famosos también llegaron con un equipo de trabajo que a su vez llevaban cámaras para grabar contenido.

Sin embargo, para aquellos que conocen el contenido de Mr Beast saben que el famoso youtuber ayuda a las personas, por lo que esta no podría ser la excepción, además otros rumorean que los famosos también aprovecharán su visita para inaugurar una nueva escuela, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado nada.

Y es que, seguramente no se sabrá nada de las razones que los llevaron hasta el Estado de México hasta dentro de unas semanas que salga el video en las redes sociales tanto de Derbez como de James Stephen Donaldson.

El video de Eugenio Derbez con Mr. Beast

El pasado 7 de enero, MrBeast publicó su más reciente video en su canal oficial de YouTube en donde tuvo como invitados a figuras como Paris Hilton y también a Eugenio Derbez, en dicho episodio los participantes compitieron por un millón de dólares, el cual lo donaron a una institución.

La realidad es que Eugenio Derbez no ganó ese billón de pesos pero tuvo varias apariciones en el video que tiene una duración de poco más de 40 minutos y en donde se tuvo que enfrentar a diferentes retos, incluso el mismo MrBeast lo llamó “guerrero”, por su gran desempeño en el capítulo.

