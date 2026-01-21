VIDEO: Patrulla embiste a joven y lo lanza por los aires en Los Ángeles

El policía dejó en estado crítico al joven, quien cruzaba la calle y era ajeno a la persecución que sostenía el oficial

Las cámaras de seguridad de circuito cerrado captó el brutal choque que sufrió un peatón mientras cruzaba por las calles de Montebello, en Los Ángeles, California. Una patrulla que transitaba a alta velocidad impactó de lleno al joven y lo dejó en estado crítico, durante la noche del pasado sábado, 17 de enero.

El accidente ocurrió frente al centro de jubilados Golden Manor Retierment, situado entre Beverly Boulevard y Howard Avenue y las cámaras de vigilancia mostraron cómo el hombre, quien vestía una sudadera negra y jeans de mezclilla, intenta evadir el impacto, pero la patrulla lo alcanza y alza por los aires, hasta que finalmente se impacta contra un poste.

Patrulla se dirigía a un llamado de DUI

El Departamento de Policía de Montebello informó que el conductor a cargo de la patrulla se dirigía a una llamada de emergencia sobre un supuesto automovilista ebrio, antes de que ocurriera el segundo incidente automovilístico. Sin embargo, el policía presuntamente no llevaba las luces frontales encendidas ni la sirena.

Montebello police hit person in crosswalk while responding to possible DUI driver. pic.twitter.com/oFRnmTKBSc — M101 News (@M101NewsOrg) January 21, 2026

Tras el brutal choque que sufrió el peatón, servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital cercano, donde permanece recibiendo atención médica especializada. Por su lado, se desconoce si el conductor a cargo de la patrulla sufrió lesiones.

Luego del daño que cometió a bienes públicos, así como las lesiones que ocasionó al peatón inocente, la Patrulla de Caminos de California abrió una carpeta de investigación para esclarecer la causa del accidente. De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, 198 personas murieron en choques automovilísticos en 2023.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO