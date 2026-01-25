Applebee’s Victoria: el adiós de una franquicia global en la capital

Durante años, Applebee’s Victoria fue referencia entre las franquicias internacionales presentes en la ciudad, aunque con el tiempo enfrentó un entorno marcado por mayor competencia

Por. Staff

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El restaurante Applebee’s Victoria vivió este día su última jornada de operación, cerrando un ciclo que por más de una década formó parte de la oferta restaurantera de cadena en la capital del estado, bajo un modelo de franquicia ligado a un consorcio con presencia en distintas ciudades de Tamaulipas.

Applebee’s es una marca de origen estadounidense especializada en el formato casual dining, con un menú enfocado en hamburguesas, costillas y alitas, platillos que se convirtieron en su especialidad más exitosa y en el principal atractivo para público familiar y grupos, apoyado en promociones y consumo por volumen.

La sucursal de Ciudad Victoria se instaló en una zona comercial de alto flujo, replicando el esquema de ubicación en corredores y centros comerciales que la marca utiliza a nivel nacional, buscando tráfico constante, horarios extendidos y consumo recurrente durante fines de semana.

Durante años, Applebee’s Victoria fue referencia entre las franquicias internacionales presentes en la ciudad, aunque con el tiempo enfrentó un entorno marcado por mayor competencia, cambios en los hábitos de consumo y presión en los costos operativos, factores que han impactado al sector restaurantero en ciudades intermedias.

El cierre no implica la salida total de la marca de Tamaulipas, ya que el grupo operador mantiene restaurantes activos en otras ciudades del estado, mientras que en Ciudad Victoria queda abierta la expectativa sobre el futuro del local y la situación laboral del personal, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento oficial detallado.