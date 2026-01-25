En estos estados se suspenderán clases presenciales por tormenta invernal el lunes 26 y martes 27 de enero

Ante las bajas temperaturas y las posibles nevadas en algunas entidades, se confirmó que dos estados en México no tendrán actividades escolares este inicio de semana

MÉXICO.- La tercera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte del territorio nacional y al interactuar con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, cruzará desde el occidente hasta el noreste del país, manteniendo el ambiente muy frío a gélido, lluvias y chubascos en dicha región, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la mañana.

Ante las heladas y la posibilidad de nevadas, en conjunto con el frente frío 30, se anunció que un estado de la República Mexicana suspenderá clases, y aunque se pensaba que esto aplicaba también en Nuevo León, en la entidad se reveló que se aplicarán los respectivos protocolos para salvaguardar la integridad de los menores.

Recordemos que en Tamaulipas, en caso de registrar temperaturas bajo cero, se suspenderán las labores escolares, sin embargo, en caso de que el termómetro marque hasta 5 grados centígrados, se dejará a criterio para los padres el llevar o no a los menores.

¿Cuáles estados no tendrán clases el lunes 26 y el martes 27 de enero por la tormenta invernal?

Es Chihuahua el estado en donde se suspenderán clases presenciales tanto el lunes 26 como el martes 27 de enero, esto en educación básica, es decir, en preescolar, primaria y secundaria.

La medida la dio a conocer la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) en comunicación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), como parte de las acciones preventivas para salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes. Si bien la modalidad presencial es la que se suspende, en algunos planteles se realizarán actividades a distancia, con el objetivo de reducir la exposición de los alumnos a las condiciones climáticas extremas.

El estado de Puebla también suspenderá clases presenciales para los días lunes 26 y martes 27 de enero, debido a las bajas temperaturas ocasionadas por la tercera tormenta invernal y el frente frío 30.

Con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física y la salud de las y los estudiantes de educación Básica, así como del personal docente, administrativo y de apoyo que integran nuestra comunidad educativa […] solicito a ustedes instruir a quien corresponda a efecto de que los días lunes 26 y martes 27 de enero del presente año, todas las actividades académicas se realizan bajo la modalidad virtual (trabajo a distancia).

En el caso de más entidades, sobre todo las del norte del país y aquellas zonas serranas de estados como el Estado de México, deberán estar al pendiente de las comunicaciones de la SEP local, por cualquier aviso de prevención para el inicio de semana.

