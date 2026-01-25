Escuelas de Tampico mantienen protocolos sanitarios ante enfermedades respiratorias

En diversas escuelas el uso del cubrebocas se ha convertido en una práctica habitual, además de que continúan los filtros sanitarios instalados desde el inicio de la contingencia por Covid

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Más del 90 por ciento de las escuelas públicas y privadas de Tampico continúan aplicando protocolos de seguridad sanitaria para prevenir enfermedades de las vías respiratorias como la influenza y el Covid-19, informó el regidor Vladimir Castellanos García.

El funcionario explicó que aunque no existe una alerta sanitaria en los planteles educativos, se mantienen medidas aprendidas durante la pandemia, entre ellas el uso del cubreboca entre estudiantes y personal docente, especialmente ante los cambios bruscos de temperatura.

“Los cambios bruscos de temperatura provocan gripas, no tenemos ningún caso que nos ponga en alerta. Nos trajo muchas cosas buenas la pandemia, el poder saber manejar los protocolos de seguridad y de salud en los planteles educativos de Tampico”

Castellanos García dijo que en diversas escuelas el uso del cubrebocas se ha convertido en una práctica habitual, además de que continúan los filtros sanitarios instalados desde el inicio de la contingencia por Covid.

“En muchas escuelas ha sido una forma tradicional, sigue siendo común el uso de cubreboca. Vamos a hacer la donación de más gel antibacterial; muchas escuelas siguen manteniendo los filtros que se dieron al principio de la pandemia hasta ahorita”

Castellanos García dijo que donará gel antibacterial para reforzar las acciones preventivas y exhortó a madres y padres de familia a no enviar a sus hijos a clases en caso de que presenten síntomas de infecciones de las vías respiratorias.

Para concluir, recordó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ha establecido que, cuando la temperatura desciende a 5 grados centígrados, queda a criterio de madres y padres de familia el envío de los alumnos a las escuelas, implementándose clases en línea o el envío de tareas mediante grupos de WhatsApp, a fin de no poner en riesgo la salud de los estudiantes.