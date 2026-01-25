Hallan sin vida al periodista Félix Ovalle en el municipio de González

El comunicador contaba con trayectoria como fotógrafo de eventos sociales, oficio que le permitió establecer contacto con diversos sectores en los municipios de González, Aldama y El Mante.

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

El periodista Félix Ovalle Olivo fue encontrado sin vida la mañana del sábado 24 de enero en la comunidad de Graciano Sánchez, en el municipio de González.

El cuerpo del administrador de la página informativa Oportunamente MX se encontraba en el interior de una camioneta sobre la calle Eugenio Camacho.

Al lugar del hallazgo arribaron elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El personal pericial realizó la inspección del vehículo y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Tras dar fe de los hechos, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y determinar la causa de muerte. Además de su labor informativa, Ovalle Olivo también era conocido en la región por su oficio como fotógrafo de eventos.

Mantenía presencia activa en la región a través de su página informativa, además de su labor periodística, el comunicador contaba con trayectoria como fotógrafo de eventos sociales, oficio que le permitió establecer contacto con diversos sectores en los municipios de González, Aldama y El Mante.

Respecto a la última actividad en redes sociales, el portal informativo Oportunamente MX registró su última publicación el viernes 23 de enero, un día antes del hallazgo.

En dicha actualización, el periodista compartió contenido relacionado con información local y de servicios, flujo habitual de noticias que caracterizaba a su página.

Tras ese post, no se reportaron más interacciones ni publicaciones nuevas hasta que se dio a conocer el suceso la mañana del sábado.