Inaugura presidenta sede de ANAM en Nuevo Laredo

La presidenta reconoció la labor del personal aduanero, la Agencia de Transformación Digital y las Fuerzas Armadas, y afirmó que concentrar las operaciones de la ANAM en Nuevo Laredo traerá mayor eficiencia, productividad y beneficios para los trabajadores del sector

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este domingo la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y anunció que los ingresos aduaneros crecieron 25% entre 2024 y 2025, al pasar de un billón a un billón 250 mil millones de pesos.

Durante el evento, la mandataria calificó las aduanas como «instalaciones sumamente estratégicas» vinculadas con la seguridad nacional, la soberanía y el desarrollo económico del país. Atribuyó el aumento en la recaudación a tres factores: la digitalización de procesos, la instalación de equipos no intrusivos y la honestidad de los funcionarios públicos.

Sheinbaum fijó como meta alcanzar ingresos por un billón 500 mil millones de pesos este año, lo que representaría 250 mil millones de pesos adicionales. Explicó que para lograrlo será fundamental reducir los tiempos de despacho y unificar procesos con el SAT, mejorando así la eficiencia del comercio exterior.

La presidenta reconoció la labor del personal aduanero, la Agencia de Transformación Digital y las Fuerzas Armadas, y afirmó que concentrar las operaciones de la ANAM en Nuevo Laredo traerá mayor eficiencia, productividad y beneficios para los trabajadores del sector.

Nuevo Laredo, pieza clave del comercio en América Latina

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la importancia histórica y económica de Nuevo Laredo como el principal puerto comercial y aduanero de la frontera y de América Latina. Señaló que la decisión de instalar la sede nacional de la ANAM en esta ciudad reconoce su papel estratégico en el comercio internacional.

Villarreal también informó sobre proyectos de infraestructura en desarrollo, incluyendo la ampliación del Puente Nuevo Laredo III —que pasará de ocho a 18 carriles para carga— y la doble vía ferroviaria, única en la frontera mexicana, que permite flujo comercial simultáneo en ambas direcciones. Además, mencionó el inicio del tren del Golfo de México en la ruta Saltillo–Nuevo Laredo.

Instalaciones de vanguardia para mil 100 trabajadores

Rafael Marín Mollinedo, director de la ANAM, calificó la nueva sede como «un paso firme en el fortalecimiento institucional del Estado mexicano». El complejo abarca más de 29 hectáreas y 320 mil metros cuadrados construidos, con capacidad para albergar a más de mil 100 trabajadores y 600 viviendas.

Marín enfatizó que las aduanas «no son solo puntos de control», sino espacios donde se protege la soberanía nacional y se ordena el comercio exterior con legalidad y transparencia. Agregó que desde Nuevo Laredo se coordinará el sistema aduanero nacional.

Aseguramientos millonarios fortalecen seguridad fronteriza

El secretario de Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que Nuevo Laredo genera aproximadamente 33% de la recaudación fiscal de todas las aduanas terrestres del país. Explicó que esta infraestructura refuerza tanto la seguridad nacional como el control del comercio exterior.

Trevilla detalló los resultados de las operaciones de vigilancia: mil 533 armas aseguradas, 4 mil 876 vehículos, 603 carros tanque, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, cerca de cinco toneladas de cocaína, más de cuatro toneladas de metanfetaminas, 180 millones de pesos, más de 180 millones de dólares y 177 mil euros.

El titular de Sedena agregó que las 32 aduanas administradas por personal militar registraron en 2025 un incremento cercano al 15% en recaudación fiscal, resultados que —afirmó— han debilitado la estructura económica del crimen organizado y fortalecido la seguridad en la frontera norte.