Martinoli se disculpa por no narrar la transmisión de México vs Bolivia

El triunfo de la Selección Mexicana quedó en segundo plano luego de que Christian Martinoli no apareciera en la narración del partido en TV Azteca, situación que generó incertidumbre, especulación y múltiples reacciones en redes sociales.

MÉXICO.- México consiguió su segunda victoria consecutiva del año, pero el resultado pasó a segundo plano por un factor completamente ajeno a lo deportivo. Christian Martinoli, uno de los narradores más reconocidos y seguidos de la televisión mexicana, no apareció en la transmisión del partido ante Bolivia en TV Azteca Deportes, una ausencia que tomó por sorpresa a la audiencia y detonó una oleada inmediata de especulación en redes sociales.

Horas antes del silbatazo inicial, Martinoli había confirmado en sus redes sociales que estaría presente en la narración del encuentro, lo que reforzó la expectativa de una transmisión habitual. Sin embargo, al comenzar el partido, la voz principal fue la de Jesús Joel Fuentes Sandoval, acompañado por los comentarios de Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes asumieron la conducción sin su compañero habitual.

La reacción fue inmediata. En X (antes Twitter), el hashtag #MiSeleccionAzteca se colocó entre las principales tendencias, con mensajes que iban del desconcierto al enojo, pasando por la preocupación. Algunos aficionados cuestionaron directamente la ausencia del narrador, mientras otros expresaron inquietud por un posible problema de salud. Tampoco faltaron teorías más extremas, como una supuesta censura o un desacuerdo interno.

Incluso hubo quienes tomaron el tema con humor y bromearon con que el partido amistoso ante Bolivia resultó tan poco atractivo que Martinoli habría preferido seguir la final de la Conferencia Americana de la NFL, que se disputaba al mismo tiempo que el encuentro de la Selección Mexicana.

Con el inicio del segundo tiempo, la expectativa de su aparición se mantuvo, pero Martinoli tampoco regresó a la narración, lo que prolongó la incertidumbre. Ni siquiera la presencia del resto del equipo logró llenar el vacío que deja su estilo característico, mientras las especulaciones continuaron creciendo en plataformas digitales.

Hasta el cierre de la transmisión, TV Azteca no emitió una explicación oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, un reporte al interior de la televisora indica que Christian Martinoli simplemente se sintió mal, situación que le habría impedido incorporarse a la cobertura como estaba programado.

Martinoli pide disculpas

Horas después del partido, Christian Martinoli rompió el silencio y aclaró la situación mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

“Una disculpa por no poder narrar hoy. Gracias a Inmortal, Dr @GarciaPosti y sobre todo a @jesusjoel10 por estar ahí”, escribió el narrador, confirmando que no pudo participar en la transmisión, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre el motivo específico.