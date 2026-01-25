México, siempre soberano: Claudia

En su gira por la frontera, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la relación con Estados Unidos se basa en la cooperación, pero sin subordinación, y destacó la justicia social como eje central de la Cuarta Transformación

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Desde Reynosa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que México, siempre va a ser un país libre, independiente y soberano, “y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo”.

“La Presidenta tiene claros sus principios, nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos, seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, porque dije que hay dos palabras en la cuarta transformación: justicia y bienestar”, expresó.

Tras una semana de polémica por la relación del gobierno de Estados Unidos con sus países vecinos y socios comerciales, la presidenta insistió en que ésta se basa en la cooperación, pero sin concesiones.

La presidenta expresó esta posición en Reynosa, en medio de la gira que comenzó el sábado por la mañana en Tampico, donde supervisó las obras del nuevo hospital del ISSSTE, y continuó en Reynosa.

Ahí encabezó la entrega de viviendas y programas sociales.

Antes de la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio, cuando debe ser un derecho, afirmó al presidir el programa Viviendas para el Bienestar.

“Nosotros luchamos durante años y seguimos luchando al frente de la presidencia junto a todos mis compañeros, por hacer justicia al pueblo de México, porque todas y todos puedan tener salario, justo, digno”.

Pero también por acceder a una escuela desde preescolar a la universidad de manera gratuita o acceder a la salud con medicamentos, “que pueda tener acceso a una vivienda, de acuerdo con sus ingresos, “ese es el sueño del pueblo de México, ese es el sueño de la Presidenta, y ese es el sueño de la cuarta transformación de la vida pública de México”.

Al continuar su gira de trabajo por Tamaulipas junto al Gobernador Américo Villarreal Anaya, la mandataria federal destacó que dos palabras caracterizan la cuarta transformación; justicia social, por la que el pueblo mexicano ha luchado desde la independencia con Hidalgo, con Juárez en la Reforma y en la Revolución Mexicana.

“La revolución significó la lucha por la democracia, sufragio efectivo, no reelección justicia y por un país soberano independiente, ese es el sueño del pueblo de México, ese sueño siempre se va a cumplir cuando el pueblo de México siga luchando por sus derechos por la justicia por la soberanía, gobierno y pueblo somos uno solo”.

Sheinbaum Pardo destacó que con la entrega de viviendas a precios, accesibles, viviendas dignas, se muestra esta justicia social, “el que le condonemos, le reestructuremos las deudas impagables del pasado a los derechohabientes del Fovissste y del Infonavit, es justicia, es que la gente pueda tener acceso a su vivienda”.

Tamaulipas: primer lugar en programa

En su intervención, el Gobernador Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida a la Presidenta Claudia Sheinbaum con quien por la mañana llevó a cabo un recorrido por el Hospital General del ISSSTE en Tampico que pronto entrará en servicio para atender a la población de cuatro estados en la Huasteca.

Sobre el programa de Vivienda para el Bienestar que en esta ocasión se entregan de manera siimbólica en Reynosa, el mandatario señaló que se trata de uno de los puntos donde existe la mayor necesidad de viviendas social en Tamaulipas.

Dijo que desde que se anunció el programa se trabaja con el Director General del Infonavit y autoridades municipales en la planeación y la organización para sumar a Tamaulipas a esta iniciativa.

Recordó que en la visita de la Presidenta en abril del año pasado en Matamoros, se colocó la primera piedra de las primeras 400 viviendas en ese municipio, y tras el compromiso inicial de construcción que pasó de 1 millón a 1 millón 800,000 viviendas por parte del Gobierno Federal, Tamaulipas también ajustó su meta a 80,000 viviendas.

“Quiero decirle que Tamaulipas ha sido un ejemplo y que ahora aquí en Reynosa, ya están firmadas y contratadas 12,000 viviendas para este 2026 en cinco desarrollos habitacionales”.

Agregando que la entidad “es hoy por hoy la mas avanzada en las metas del programa con el primer lugar nacional en la contratación de vivienda con el Infonavit, con más de 56,000 viviendas”.

La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que el programa Viviendas para el Bienestar consiste en la construcción de 1,800,000 nuevas viviendas, 1,800,000 mejoramientos de viviendas y un millón de escrituras.

Además de otros beneficios como liquidación de créditos y quitas que se realizan a través de FOVISSSTE e Infonavit, explicando que en 2025 se inició con la construcción de casi 400,000 viviendas en todo el país por parte de FOVISSSTE, Infonavit y Canadevi.

El Director General del Instituto del fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza señaló que para Tamaulipas se inició con una meta de 30,000 viviendas.

“Pero aquí gracias al Gobernador Américo Villarreal, gracias a los apoyos, se ha podido incrementar la meta de 30,000 a 60,000 viviendas, de las que se tienen contratadas 42,000 en 42 proyectos en Altamira, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria y Río Bravo.

Agregó que ya se iniciaron las obras en más de 15,000 viviendas, que representan casi el 40 por ciento de las que se tienen contratadas, “el restante se van a iniciar su construcción para llegar a las 40,000 en lo que resta de este primer semestre del año”.

Apuntó que adicionalmente se tiene en revisión, 16 proyectos adicionales que suman 18,000 viviendas que se estarán contratando este mismo año, “eso significa que para finales de este año, habremos iniciado la construcción del 100 por ciento de la meta sexenal”.

Aumenta inversión en programas sociales

También en Reynosa, la presidenta informó que un millón de millones de pesos serán destinados este año a programas del Bienestar, al hacer entrega de tarjetas a más tamaulipecas que se incorporan al programa Pensión Mujeres Bienestar.

Destacó que a través de este programa se reconoce el trabajo de las mujeres en su hogar al llegar a los 60 y hasta los 64 años con una pensión y a los 65 pasan de manera automática sin hacer trámite a la pensión del adulto mayor.

Pero dijo, ahora se reconoce a las mujeres en la historia porque antes en el calendario cívico solo había héroes de la patria, recordando mujeres destacadas de a Independencia como Josefa Ortiz, Leona Vicario, Gertudis Bocanegra, Manuela Ortiz, entre otras.

Explicó que este año se dedica y reconoce a Margarita Maza, que jugó un papel importante en la Reforma, no solo apoyando a su esposo, sino como diplomática, luego que Benito Juárez le solicitó hablara con el entonces Presidente de Estados Unidos para que reconociera al Gobierno de Juárez.

Recordó a mujeres destacadas en la Revolución como Dolores Jiménez Muro, Hermila Galinda, Adela Velarde, entre otras, “hoy 18 mujeres son incluidas en el calendario cívico porque también hay heroínas de la patria”, dijo.

Sheinbaum Pardo dijo que el segundo nuevo programa que se incluye es la beca para niños y niñas de primaria para útiles escolares, uno más para llevar “Salud Casa por Casa” a los adultos mayores y el programa “Viviendas para el Bienestar” y que se suman a los ya existentes.

Uno de cada cuatro tamaulipecos beneficiados

El Gobernador Américo Villareal Anaya destacó que este año, mediante los 18 programas bienestar del gobierno Federal, en Tamaulipas se estará ejerciendo una inversión superior a los 24,500 millones de pesos, beneficiando a uno de cada cuatro tamaulipecos.

“Pero eso no se queda ahí, con el gobierno de la Presidenta Sheinbaum tenemos una colaboración muy estrecha” señalando la entrega de Viviendas para el Bienestar en el municipio que recién celebró.

“Tamaulipas es siempre el primero en sumarse y colaborar en cada iniciativa que nos ha planteado la Presidenta con usted y su gabinete, impulsamos gestiones proyectos concretos en más de 200 temas que son de interés de las y los tamaulipecos”.

Y con los que dijo se lleva bienestar en los 43 municipios del estado, “pero también anima nuestro empeño colaborativo y contribuir desde este rincón de la patria a la prosperidad y grandeza de México”.

El mandatario tamaulipeco destacó que en poco más de siete años de la Cuarta Transformación en el país no solo permanece firme la política de bienestar, sino que se profundiza con nuevos programas y con el mandato constitucional de garantizar sus recursos en el presupuesto y con el aumento progresivo de los apoyos.

Villarreal Anaya agradeció a la Presidenta el apoyo a las mujeres, “decirle presidenta efectivamente, usted no llegó sola, llegaron con usted todas las aquí presentes y todas las niñas y mujeres de Tamaulipas, que le refrendan su afecto, le dan un respaldo en este proyecto de nación soberana más segura, democrática, justa igualitaria y respetada en el mundo”.