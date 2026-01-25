Nieve provoca cierre de carretera Parral–Guadalupe y Calvo, en Chihuahua

A la altura del kilómetro 119 se registra una capa de nieve de hasta 10 centímetros sobre la superficie de rodamiento.

CHIHUAHUA, MÉXICO.- La acumulación de nieve y hielo provocada por la tercera tormenta invernal de la temporada comenzó a afectar de manera directa la red carretera federal, obligando a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a cerrar tramos estratégicos para prevenir accidentes y salvaguardar a los conductores.

Uno de los puntos más afectados es la carretera Parral–Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, donde las condiciones climatológicas hicieron imposible mantener la circulación segura.

La SICT informó que el cierre temporal de esta vía se implementó a la altura del kilómetro 119, donde se registró una capa de nieve de hasta 10 centímetros sobre la superficie de rodamiento.

Ante este escenario, las autoridades determinaron suspender completamente el tránsito, ya que el hielo y la baja adherencia representaban un alto riesgo de derrapes y accidentes, especialmente en vehículos de carga y transporte de pasajeros.

Cuadrillas para liberar la vía

Personal de la SICT se trasladó de inmediato a la zona afectada. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas —principalmente en tramos donde la radiación solar no alcanza a derretir el hielo— obligaron a esperar una mejora en el clima antes de permitir el ingreso de maquinaria pesada.

Las labores se concentran en la remoción de hielo y nieve compactada, priorizando los puntos de sombra y las curvas más peligrosas del tramo serrano.

De forma paralela, la Residencia General de Conservación de Carreteras reportó circulación parcial en la carretera Aguaprieta–Janos, a la altura del Puerto San Luis, debido también a la presencia de nieve.

En este punto, elementos de la Guardia Nacional División Caminos, junto con cuadrillas de la SICT, mantienen operativos de vigilancia, monitoreo y apoyo para orientar a los automovilistas y reducir riesgos.

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal provocará un descenso significativo de temperaturas. Facebook/TV. Vision 15

Llaman a evitar traslados innecesarios

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar salir si no es indispensable, mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones ante el pronóstico.

Precipitaciones persistentes

Precipitaciones persistentes

Vientos fuertes

Caída continua de nieve

Las condiciones pueden cambiar rápidamente y generar escenarios de riesgo”, advirtieron funcionarios federales.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la tercera tormenta invernal continuará desplazándose sobre el norte y noreste del país, debilitándose gradualmente, aunque mantendrá un ambiente muy frío a gélido.

Se prevén lluvias, chubascos y caída de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas serranas.

Sonora

Chihuahua

Durango

Además, se pronostica lluvia engelante en regiones de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal provocará un descenso significativo de temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, así como un evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Este fenómeno se extenderá durante la madrugada del lunes hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con probabilidad adicional de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.