Ratifican inversiones millonarias

Autoridades federales confirmaron inversiones históricas en Tamaulipas por más de 100 mil millones de pesos en diferentes rubros

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Autoridades federales ratificaron una cartera de inversiones millonarias para Tamaulipas en materia de infraestructura, transporte, agua, carreteras y programas sociales, con proyectos estratégicos que impactarán la movilidad, el desarrollo logístico, el abasto de agua y el bienestar social.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que en 2025 se colocaron créditos por más de 131 mil millones de pesos para infraestructura en el país. En Tamaulipas se impulsan cuatro proyectos estratégicos, entre ellos la reestructuración del sistema de transporte en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, que contempla un corredor de carril confinado de 15.65 kilómetros, con una inversión estimada en 2,600 millones de pesos y una demanda potencial de más de 300 mil usuarios.

El segundo proyecto corresponde a la ampliación a cuatro carriles de la conexión de la autopista Cadereyta al libramiento Sur de Reynosa, bajo un esquema de concesión federal CMRO. La obra tendrá 28 kilómetros, desde General Bravo, Nuevo León, hasta Reynosa, con una inversión de 3,950 millones de pesos.

Destacó también el Corredor del Golfo de México, con 514 kilómetros, 11 entronques, 79 estructuras, un viaducto y un puente atirantado, con una inversión superior a 45 mil millones de pesos. Permitirá reducir hasta 4.5 horas el traslado entre la Ciudad de México y Nuevo Laredo, y tres horas entre Villahermosa y Reynosa, además de generar 104 mil empleos directos y 76 mil indirectos, atravesando 15 municipios, la mayoría en Tamaulipas.

El cuarto proyecto es el desarrollo de los puentes Nuevo Laredo IV y V, con un hub logístico-industrial, actualmente en análisis, con una inversión proyectada de 14,800 millones de pesos.

En materia hidráulica, el director de Conagua, Efraín Morales López, informó una inversión histórica de 9,993 millones de pesos en Tamaulipas. Destaca el acueducto Guadalupe Victoria II, de 54 kilómetros, que duplicará el suministro de agua para 380 mil habitantes, con una capacidad adicional de 750 litros por segundo, y estará concluido en 2027.

Asimismo, se ejecuta la tecnificación del Distrito de Riego 025 Bajo Río San Juan, con una inversión federal de 6,108 millones de pesos, que permitirá ahorrar 270 millones de metros cúbicos de agua, destinando el 30% al consumo humano.

En infraestructura carretera, la SICT anunció inversiones superiores a 23 mil millones de pesos, incluyendo el programa Megabachetón, la repavimentación de 407 kilómetros, y la ampliación de la carretera Valles–Tampico a cuatro carriles. También se confirmó la construcción del Tren del Golfo de México, con una inversión total de 110,255 millones de pesos, de los cuales 6,445 millones corresponden a Tamaulipas.

Finalmente, el secretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán, informó que 816 mil tamaulipecos reciben apoyos de programas sociales con una inversión de 23 mil millones de pesos, y anunció el arranque de las Farmacias del Bienestar, que surtirán medicamentos recetados en el programa Salud Casa por Casa.