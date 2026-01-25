Reversazo de la SCJN con las camionetas blindadas

El episodio evidenció la presión pública que hoy acompaña cada decisión administrativa del Poder Judicial

MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un giro y decidió no utilizar las camionetas blindadas adquiridas para ministras y ministros, luego de la controversia pública por el costo de las unidades y el debate sobre el uso de recursos en un contexto de austeridad y alta sensibilidad social.

En un mensaje difundido en redes sociales, la Corte informó que los vehículos no serán usados por sus integrantes y que se analiza su devolución o reasignación conforme a la normatividad vigente, priorizando a personas juzgadoras que enfrentan riesgos reales por su labor jurisdiccional.

El episodio evidenció la presión pública que hoy acompaña cada decisión administrativa del Poder Judicial, en un momento de reconfiguración institucional donde la legitimidad, la transparencia y la percepción ciudadana pesan tanto como los argumentos técnicos y de seguridad.

Con este ajuste, la Corte busca contener el costo político del tema, aunque el debate permanece abierto, seguridad frente a privilegios, austeridad frente a riesgos reales, una discusión que seguirá presente mientras el Poder Judicial esté bajo el reflector público.