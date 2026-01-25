Turismo para todos: impulsan rutas en Aldama y González para llevar desarrollo a comunidades rurales

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de que el turismo se convierta en un motor de prosperidad compartida, el Gobierno de Tamaulipas trabaja en el desarrollo y promoción de nuevas rutas turísticas en el sur del estado, particularmente en Aldama y González, buscando que los beneficios de la inversión no se concentren únicamente en las grandes ciudades, sino que lleguen también a las comunidades rurales, así lo dio a conocer María Amos Cavazos Bustamante, subsecretaria de infraestructura y productos turísticos de Tamaulipas.

La estrategia contempla el fortalecimiento de atractivos naturales emblemáticos, como la Ruta de los Cenotes en Aldama y el Cerro del Bernal en González, mediante acciones de señalización, promoción y proyección a nivel nacional e internacional.

“El objetivo es que a través del turismo se impulse una prosperidad compartida, es decir, hacer extensivos los beneficios de la inversión en proyectos no solamente a las grandes ciudades, sino también a las comunidades rurales”

La funcionaria estatal expresó que se promueve una política turística.

Sobre los proyectos específicos para el sur del estado, Cavazos Bustamante indicó.

“Estamos trabajando también en una ruta en Aldama, la Ruta de los Cenotes, y en González estamos trabajando para que, además de señalizar los atractivos de todas esas áreas tan hermosas, se puedan dar a conocer más y se puedan proyectar tanto a nivel nacional como internacional”

En el caso de González, la subsecretaria de infraestructura se refirió a la relevancia del Cerro del Bernal como ícono del estado.

“Simplemente el Cerro del Bernal es un símbolo de nuestro estado, también a nivel nacional e internacional”

Mientras que en Aldama, los cenotes representan un atractivo natural único.

“No se diga los cenotes de Aldama, donde se encuentra el cenote El Zacatón, que es el de mayor profundidad sin determinar cuál es”

Estas acciones forman parte de las estrategias impulsadas desde la Secretaría de Turismo, por indicaciones del secretario Benjamín Hernández Rodríguez y del gobernador Américo Villarreal Anaya, con la finalidad de aprovechar la riqueza natural de Tamaulipas y traducirla en desarrollo económico para más regiones del estado.