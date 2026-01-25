VIDEO: El «Vaquero Desnudo» siguió con su rutina a pesar de la histórica nevada en New York

El icónico cantante callejero siguió con su rutina diaria en Times Square a pesar de la histórica nevada que se registra en la Gran Manzana

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- ¿Quién dijo frío? Como si se tratara de cualquier día de verano, el icónico Vaquero Desnudo de Times Square se presentó en el sitio solo con su sombrero, botas y calzoncillos, a pesar de las temperaturas congelantes.

En un video compartido por él mismo en sus redes sociales, se puede ver cómo canta con su icónico atuendo, a pesar que en ese momento la temperatura era de -6 grados centígrados.

Las fotos y poses graciosas con el Vaquero Desnudo, cuyo verdadero nombre es Robert Burck, no faltaron, mientras que las expresiones y comentarios de sorpresa de los transeúntes se multiplicaron.

Decenas de personas se acercaron a animar al icónico cantante quien, a pesar de sus 55 años de edad, desafió con buen humor el clima, que registrará las temperaturas más bajas en ocho años en la Gran Manzana.

Decenas de personas aprovecharon para tomarse fotos con el Vaquero Desnudo. Foto: Especial

¿Quién es el Vaquero Desnudo?

Robert Burck es un peculiar cantante callejero, nacido en Ohio en 1970. Durante varias décadas, ha tocado en las calles de Times Square vestido solo con botas, sombrero, calzoncillos y su inseparable guitarra.

Burck comenzó su carrera musical en 1999 y, desde entonces, es una icónica figura neoyorquina que, incluso, se lanzó a la presidencia de los Estados Unidos, aprovechando su título en Ciencia Política por la Universidad de Cincinnati.

It wouldn’t be an NYC snowstorm without an appearance by the naked cowboy. pic.twitter.com/EBX6kGMeUg — Nicholas Isabella (@NycStormChaser) January 25, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO