VIDEO: Rayo cae durante manifestación a favor de Bolsonaro y deja 72 heridos en Brasil

Por lo menos 72 personas resultaron heridas luego de que un rayo cayó sobre un grupo de manifestantes que exigen la liberación del ex presidente brasileño

BRASIL.- Lo que debería ser un final apoteósico tras una marcha de más de 240 kilómetros a pie para pedir la liberación del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, se tiñó de tragedia cuando un rayo cayó sobre los manifestantes.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 25 de enero, cuando cientos de personas, encabezadas por el diputado Nikolas Ferreira, llegó a la Plaza do Cruzeiro en Brasilia.

La manifestación partió hace una semana de la ciudad de Paracatu, a unos 240 kilómetros de la capital brasileña, y exige la liberación inmediata de Bolsonaro, a quien consideran preso político.

De acuerdo con los primeros respondientes, un destello y luego un fuerte impacto fue sentido por algunos de los manifestantes, quien de inmediato se tiraron al suelo debido al choque del rayo.

De inmediato, decenas de elementos de los cuerpos de emergencia se acercaron para atender a las decenas de personas que resultaron heridas por el rayo, cuyo impacto se multiplicó debido a las fuertes tormentas que azotan la ciudad.

La Policía Federal señaló que 42 lesionados se encontraban estables de salud, pero 30 más fueron trasladados a los cercanos hospitales Del Ala Norte y Del Distrito Federal. Ocho de ellos se encuentran en situación grave.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO