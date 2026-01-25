VIDEOS: Así se vive la super tormenta invernal en Estados Unidos

Expertos aseguraron que los próximos 10 días del invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos. Piden a la gente estar preparada

ESTADOS UNIDOS.- Varias personas están en peligro ante la presencia de la super tormenta invernal que se mantiene sobre una buena parte del territorio estadounidense. Los habitantes han sufrido una mezcla de lluvia helada acompañada por fuertes nevadas que fueron documentadas y compartidas en las redes sociales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se espera que la super tormenta se intensifique en los próximos días que causaría graves afectaciones debido a las bajas temperaturas que según las autoridades climatológicas podrían llegar hasta los –18 grados Centígrados.

En ese sentido, varios estados del país norteamericano se declararon en emergencia ante esta ola ártica que, según los pronósticos, avanza desde la costa de California por gran parte del territorio continental, cubriendo el centro del país, incluyendo las Montañas Rocosas y las Llanuras.

La catástrofe que causaría la super tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional informó que es altamente probable que la super tormenta invernal ocasione «cortes de energía prolongados, daños extensos a los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables», precisaron las autoridades citados por AFP.

De acuerdo con el meteorólogo Ryan Maue, «los próximos 10 días de invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos«. «Piensen adónde pueden ir, qué pueden hacer y quién necesita aún más ayuda para sobrevivir la próxima semana. No es una exageración ni una broma», dijo.

Pidió a la gente prepararse para temperaturas inferiores a -18 grados centígrados. Más de 6,000 vuelos de fin de semana ya habían sido cancelados, según el rastreador Flightaware, incluyendo muchos en Texas.

Avanza la super tormenta invernal en estas zonas

La super tormenta invernal avanza este domingo hacia el noreste de Estados Unidos, tras descargar nieve y lluvia helada en gran parte del país, amenazando a decenas de millones de personas con apagones, caos en el transporte y temperaturas bajo cero.

Después de azotar las zonas suroeste y central de Estados Unidos, la tormenta comenzó a golpear los estados densamente poblados del Atlántico medio y del noreste, mientras una masa de aire gélido se asentaba en todo el territorio nacional.

El Servicio Nacional de Meteorología calificó la tormenta como «inusualmente extensa y de larga duración«, provocada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO