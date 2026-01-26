Camioneta termina estrellada contra vulcanizadora tras choque en Altamira

Las autoridades de seguridad vial informaron que el percance ocurrió a las 23:58 horas, en el cruce de la Avenida Armada de México y la calle Jazmín

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un fuerte choque se registró durante los últimos minutos del domingo en la colonia Américo Villarreal de Altamira, donde una camioneta terminó proyectada contra una vulcanizadora.

Las autoridades de seguridad vial informaron que el percance ocurrió a las 23:58 horas, en el cruce de la Avenida Armada de México y la calle Jazmín, que es el principal acceso y salida para los habitantes de por lo menos diez colonias.

De acuerdo con los reportes oficiales, la colisión se produjo por no ceder el paso. En el incidente participó un automóvil color blanco, el cual se dio a la fuga sin que se lograran obtener más datos de la unidad.

Tras el impacto inicial, el conductor de una camioneta Mazda roja, identificado como Jorge «N», perdió el control y se estrelló contra una pared de block perteneciente a una vulcanizadora que se ubica en el cruce de ambas vialidades, la cortina metálica también resultó dañada.

En la camioneta viajaba como acompañante Luis «M», de 20 años, quien resultó lesionado y necesitó el traslado al hospital Médica Salve de Tampico para su atención.

Peritos de Tránsito, bajo el mando de Pablo Fernández, acudieron al sitio para elaborar el parte del accidente.

Debido a los daños materiales y a que uno de los participantes huyó de la escena, las autoridades solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para dar seguimiento al caso.