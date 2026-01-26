DIF Tampico atiende reporte y confirma bienestar de tres menores en la colonia Obrera

Durante la inspección domiciliaria, se constató que las niñas se encuentran en excelentes condiciones de salud

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Atención inmediata y seguimiento responsable realizó personal de la Procuraduría del DIF Tampico tras acudir a la colonia Obrera, luego de recibir un reporte por presunto maltrato infantil hacia tres menores de 1, 3 y 7 años de edad.

Durante la inspección domiciliaria, se constató que las niñas se encuentran en excelentes condiciones de salud, reciben cuidados adecuados y están bajo la atención responsable de su madre, descartándose cualquier situación de riesgo en ese momento.

No obstante, el DIF Tampico mantendrá el monitoreo del caso, como parte de sus protocolos de protección, a fin de garantizar el sano desarrollo y bienestar integral de las menores.

La dependencia reiteró que la atención oportuna a los reportes ciudadanos es clave para proteger los derechos de la niñez y subrayó su compromiso permanente con la seguridad infantil en el municipio.