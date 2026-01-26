Resguardan a mujer de la tercera edad tras operativos en Altamira

El hallazgo ocurrió sobre el Boulevard Allende, a la altura de la Farmacia Guadalajara.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Ante el descenso de las temperaturas, elementos de Protección Civil de Altamira realizan recorridos de vigilancia en diversos puntos de la ciudad para auxiliar a personas en situación de calle.

Durante estas labores de supervisión, lograron el resguardo de una mujer de 67 años que se encontraba a la intemperie en la zona centro.

El hallazgo ocurrió sobre el Boulevard Allende, a la altura de la Farmacia Guadalajara.

César Hernández, integrante de la dependencia detectó a la ciudadana, identificada como Consuelo Medellín Herrera, y dio aviso a la unidad 205, tripulada por Ricardo Alejo y Miguel Ángel del Río.

Tras el reporte, el personal acudió al punto mencionado para asistir a la mujer y canalizarla hacia las instancias correspondientes.

Como parte del protocolo de protección civil, la fémina fue llevada a la clínica del sistema DIF, en donde el doctor Jorge Arnulfo Frías Bárcenas, encargado de turno, efectuó la valoración.

Posteriormente, se le proporcionaron alimentos calientes y se procedió a su ingreso en el refugio temporal.

Los operativos de búsqueda continuarán en los principales sectores del municipio para evitar riesgos a la salud de la población vulnerable.