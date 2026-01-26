Sheinbaum revela que pidió directamente al primer ministro de Corea del Sur más conciertos de BTS, en México

9:23 am

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a la defensa del Army de BTS, luego de que se terminaron los boletos para los conciertos que la banda de K-pop dará en mayo de 2026 en el Estadio GNP de la Ciudad de México (CDMX). En la conferencia mañanera de hoy, 26 de enero de 2026, Sheinbaum Pardo anunció que envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedirle que BTS abra más fechas de conciertos en México, pues para la venta de boletos del fin de semana había más de un millón de fans en la fila virtual y solo había 150 mil boletos disponibles. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, que busquemos la manera de que los jóvenes, las jóvenes, puedan tener acceso a este grupo tan popular en todo el mundo y particularmente en México. La mandataria dijo que también habló con el director de OCESA, Alejandro Soberón, para tomar acciones a favor del Army y permitir que más personas disfruten de BTS, en nuestro país. CON INFORMACIÓN DE NMAS