Agentes federales involucrados en el asesinato a tiros del enfermero de Minneapolis fueron suspendidos

Los uniformados se vieron involucrados en el fatal incidente que acabó con la vida del ciudadano estadounidense; el segundo fallecido en Minneapolis



6:20 pm

Dos agentes federales que estuvieron involucrados en tiroteo que le arrebató la vida a Alex Pretti el pasado sábado 24 de enero fueron puestos en licencia desde ese momento, según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ambos uniformados pertenecen a la Patrulla Fronteriza y su identidad aún no se ha dado a conocer públicamente, de acuerdo con reportes del medio estadounidense NBC News. Esta noticia se dio a conocer luego de que Donald Trump mostrara un interés por aliviar las tensiones en Minneapolis, ciudad de Minnesota en la que dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros por agentes federales de inmigración.