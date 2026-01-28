Analizan crear centros de transición para atender a personas en situación de calle en Tampico

La presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya informó que se analiza la creación de centros de transición para brindar atención integral a este sector vulnerable de la población,

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Tras el reciente incidente protagonizado por un hombre en situación de calle, aparentemente con afectaciones a su salud mental, que rompió el vidrio de un negocio de fotografía en el centro de Tampico, la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya informó que se analiza la creación de centros de transición para brindar atención integral a este sector vulnerable de la población, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno en el sur de Tamaulipas.

Luego de sostener una reunión de trabajo interinstitucional en el Hospital Psiquiátrico de Tampico; la alcaldesa explicó que se estudian alternativas más funcionales y humanas.

“El psiquiátrico no tiene ese espacio; estamos viendo posibilidades, en vez de que los albergues sean temporales, que hubiera la posibilidad de esos centros de transición. Se está estudiando, hay que hacer un proyecto, seguir con las pláticas entre los municipios para ver quién va a responsabilizarse, también por parte del gobierno del estado y federal. Sin duda, vamos a encontrar un camino para seguir atendiendo a este sector de la población”

Villarreal Anaya señaló que el tema fue abordado en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por la Secretaría Técnica Regional del Gobierno Federal a cargo de la doctora, Diana Lizeth Tejeda, así como con el doctor, Alejandro Cruz Rosas, director del Hospital Psiquiátrico, además de representantes de Derechos Humanos, Fiscalía, FENNAM y los sistemas DIF de los tres municipios y del estado.

“Entender perfectamente cuáles son los protocolos; estuvo el titular de Derechos Humanos, de la Fiscalía, FENNAM de los tres municipios, los DIF municipales y DIF Tamaulipas, para ver los protocolos que se van a establecer”

Villarreal Anaya dijo que: “Estamos siendo congruentes con la filosofía de nuestra doctora Claudia y de nuestro doctor Américo Villarreal Anaya: un gobierno humano”

La presidenta municipal dio a conocer que será el miércoles 18 de febrero cuando las autoridades se reúnan de nueva cuenta para avanzar en la definición de acciones conjuntas y responsabilidades específicas.

“Y poder entregar una solución propia para estos tres municipios que nos hemos caracterizado por trabajar de manera conjunta y responsable. Nunca antes se había tomado esta iniciativa; felicitamos al doctor Cruz Rosas por invitarnos y hacer esta conjunción de esfuerzos”

Durante la visita al Hospital Psiquiátrico, también estuvo presente Luz Adriana Villarreal Anaya, presidenta del DIF Tampico, quien entregó al director del nosocomio insumos de higiene personal y ropa invernal, como parte del respaldo institucional a los pacientes y al personal médico.