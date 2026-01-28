Anuncian corte programado de agua en colonias de Ciudad Madero y Tampico

La suspensión es derivado de trabajos de mantenimiento e interconexión en la red hidráulica.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur) informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable en distintos sectores de Ciudad Madero y Tampico, derivado de trabajos de mantenimiento e interconexión en la red hidráulica.

Como parte del apoyo a una compañía pavimentadora contratada por el Ayuntamiento de Ciudad Madero, se realizará la interconexión de una línea general, lo que obligará a suspender el suministro durante siete horas, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, este miércoles 28 de enero de 2026.

Las colonias que podrían verse afectadas en Ciudad Madero son: Luna Luna, Manuel R. Díaz, El Parque, Satélite y Ampliación Unidad Nacional.

En un aviso previo, Comapa Sur también dio a conocer la suspensión del servicio por trabajos de lavado de línea general en Tampico, misma que concluyó a la 1:00 de la madrugada de este miércoles.

Durante estas labores, se registraron afectaciones en las colonias Carmen Romano, Magdaleno Aguilar y Chapultepec, el servicio se programó restablecer este mismo miércoles.

La dependencia exhortó a la población a tomar previsiones y reiteró que estas acciones buscan mejorar el funcionamiento de la red hidráulica.