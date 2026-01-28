Así puedes desvincular tu número de celular del Padrón de Telefonía Móvil

Te decimos como puedes anular el registro de tu línea a través de cada una de las diferentes modalidades

Una de las dudas más frecuentes que han surgido entre la ciudadanía mexicana sobre el proceso de vinculación de líneas telefónicas con la Clave Única de Registro de Población (CURP) luego de que el registro obligatorio de celulares entrara en vigor el pasado 9 de enero de 2026 es como se puede revertir el proceso una vez que se haya realizado.

Ante tal incógnita es importante aclarar que si es posible realizar dicho procedimiento, para lo cual existen dos tipos diferentes de desvinculación acorde a los lineamientos establecidos en el Diario Oficial de la Federación, mismas que se desglosan de la siguiente forma:

– Desvinculación por el titular: Cuando el dueño legal del número realiza la desvinculación la línea se deshabilita y solo podrá ser usada para realizar llamadas de emergencia.

– Desvinculación por el usuario: Se refiere a la persona que usa el equipo móvil pero no es el responsable legal de la línea. En este caso solamente se elimina el nombre de la persona que se había registrado como el usuario del equipo, sin embargo, la línea aún queda activa bajo el control del titular.

¿Cómo desvincular mi número telefónico del Padrón de Telefonía Móvil?

El proceso de desvinculación de un número telefónico registrado en el Padrón de Telefonía Móvil se puede llevar a cabo tanto de forma remota como presencial en cuyos ambos casos será necesario que la persona que vaya a realizar el trámite presente los siguientes documentos personales:

– Credencial del INE

– Clave Única de Registro de Población (CURP)

– Pasaporte

Desvinculación presencial paso a paso

1.- Acude al Centro de Atención a Clientes de tu prestador de servicios con la documentación requerida

2.- Muestra una identificación oficial vigente para completar el filtro de validación

3.- Al terminar la operación tu proveedor deberá entregarte un folio único con identificador que deberá incluir la fecha y la hora en que se llevo a cabo el proceso.

Desvinculación en línea paso a paso

En esta modalidad llevada a cabo en la página oficial de cada proveedor el proceso puede llegar a variar dependiendo de las condiciones de cada compañía, sin embargo, en la mayoría de los casos suelen seguir el siguiente patrón:

1.-Captura los datos de tu identificación oficial vigente

2.-Completa una “Prueba de Vida” con el fin de verificar tu identidad

3.-Confirma tu decisión por realizar la desvinculación

4.-En caso de agotar tus tres intentos contacta al sistema de atención de tu compañía.

5.-Una vez que se complete el proceso de forma correcta recibirás un mensaje de comprobación de la desvinculación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO