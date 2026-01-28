Camioneta derriba poste y daña negocios

El poste se desplomó sobre el techado de una tortería, el cual se vino abajo.

Por Benigno Solís

La Razón

Por evitar un choque con una motocicleta, el conductor de una camioneta terminó chocando con un poste de alumbrado público, dañando dos negocios del giro gastronómico.

El conductor resultó con lesiones en el rostro, siendo valorado y atendido por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

También auxiliaron a varios empleados que sufrieron crisis nerviosa.

El percance ocurrió la tarde del miércoles en la avenida Emilio Portes Gil y calle Rosalío Bustamante de la colonia Tamaulipas en Tampico.

El vehículo afectado es una Nissan Rogue en color gris con matrícula de Tamaulipas.

Esa unudad iba por la Portes Gil de norte a sur y al llegar a ese cruce, se le atravesó un motociclista al cual logró esquivar para no impactarlo.

Sin embargo, la maniobra hizo que perdiera el control de la camioneta que terminó chocando contra un poste de alumbrado público y una taquería que fue afectada por el encontronazo.

Debido al golpazo, el poste se vino abajo, cayendo sobre el techo de lámina de un negocio de tortas, mismo que se desplomó debido al peso.

Por fortuna no había trabajadores ni clientes en la tortería en ese momento.

El operador de la Nissan sufrió un golpe en el rostro que fue atendido por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

Peritos de Tránsito sacudieron para tomar conocimiento de lo sucedido.