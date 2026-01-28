Corte de agua este fin de semana afectará a casi 130 colonias de Tampico y Madero

La interrupción del suministro se llevará a cabo durante aproximadamente 14 horas, iniciando a las 8:00 de la noche del sábado 31 de enero y con restablecimiento previsto a partir de las 10:00 de la mañana del domingo 1 de febrero



10:55 am

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón TAMPICO, TAM.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur) anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable para cerca de 130 colonias de Tampico y Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora Altavista. De acuerdo con el aviso emitido por el organismo operador, la interrupción del suministro se llevará a cabo durante aproximadamente 14 horas, iniciando a las 8:00 de la noche del sábado 31 de enero y con restablecimiento previsto a partir de las 10:00 de la mañana del domingo 1 de febrero. En el caso de Tampico, las colonias que resultarán afectadas se ubican principalmente al sur de la ciudad, entre ellas: Isleta Pérez, Zona Centro, Del Pueblo, Volantín, Morelos, Moscú, Chairel, Aurora, Vergel y Altavista, además de otros sectores aledaños. Mientras que en Ciudad Madero, el corte impactará zonas como Zona Centro, Arboledas, Obrera, Las Conchitas, Los Mangos, Quetzalcóatl y Loma del Gallo, entre otras colonias. Comapa Sur pidió a la ciudadanía tomar previsiones y agradeció la comprensión de los usuarios, al señalar que estos trabajos tienen como finalidad mejorar el servicio y garantizar un suministro de agua más eficiente y de calidad.