Descartan miasis en humanos en Tampico y Madero; refuerzan vigilancia sanitaria

Tampico y Ciudad Madero se mantienen libres de casos de miasis en humanos, confirmó el director del Distrito de Salud para el Bienestar Número II

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Tampico y Ciudad Madero se mantienen libres de casos de miasis en humanos, confirmó Marco Antonio Robles Mejía, director del Distrito de Salud para el Bienestar Número II, al asegurar que no existe riesgo sanitario para la población en esta región del sur de Tamaulipas.

El funcionario expresó que se mantiene una coordinación permanente con distintas instituciones y hasta el momento no se ha registrado ningún caso en personas, por lo que las acciones se concentran en la vigilancia preventiva y la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

“Con la participación de varias instituciones estamos en contacto; sin embargo, en el tema de salud humana no hemos tenido ninguna miasis en humanos, solamente estamos atentos a que la SENASICA nos comente de algún caso para participar y estar pendientes”

Robles Mejía explicó que una de las principales estrategias es la promoción de la salud, por lo que exhortó a la ciudadanía a no restar importancia a las heridas y acudir oportunamente a las unidades médicas para evitar complicaciones.

“Aprovecho los medios para dirigirme a la ciudadanía y decirles que si tienen alguna herida, inmediatamente acudan a los centros de salud, a las unidades de primer nivel y a los hospitales si fuera necesario, para atender oportunamente las lesiones y dar los datos de alarma”

El director del Distrito de Salud para el Bienestar II advirtió que dolor persistente, sensación de movimiento en la herida o la presencia de olor desagradable o fétido son señales que requieren atención médica inmediata.

“Si a pesar del primer manejo la herida no cura, tiene dolor, se sienten movimientos o presenta un olor fétido, es importante que vuelvan a acudir a las unidades de salud para que haya una atención oportuna”

Robles Mejía reiteró que se cuenta con bloqueos epidemiológicos oportunos, los cuales permiten actuar de manera inmediata ante cualquier sospecha, mediante la revisión de personas o animales que hayan tenido contacto.

“Cuando se tienen los bloqueos epidemiológicos oportunos y las reuniones interinstitucionales con epidemiólogos, deseamos que no suceda, pero si hay algún caso, inmediatamente se hace el bloqueo epidemiológico para revisar contactos y atender de manera oportuna esas heridas”

El director del Distrito de Salud para el Bienestar II explicó que el tratamiento dependerá de la gravedad de la lesión, desde curaciones y antibioticoterapia en heridas superficiales, hasta atención especializada en casos profundos, particularmente en pacientes considerados vulnerables.