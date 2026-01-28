Sombrío panorama maquilador fronterizo; más en Tamaulipas, principalmente en Matamoros

Glosas/Miguel Garay Ávila

De siempre el sector a enfrentado altibajos con sus temporadas de auge!y esto último principalmente entre los finales de los sesentas y principios de los setentas.

Pero sobre todo en la actualidad, enfrenta gran incertidumbre por la presión del gobierno del Estados Unidos de que las armadoras de automóviles se vayan a ese país y por lo tanto también sus filiares que fabrican o ensamblan los componentes de tales automóviles.

En los recientes días un consorcio maquilador ha entrado en problemas económicos y cierra fábricas en Tijuana, Ciudad Juárez y en Matamoros la planta Tridonex, dejando a la deriva a miles de trabajadores, concretamente en Matamoros a mil 200 obreros.

La problemática en el sector maquilador han sido principalmente recesión económica y el sindicalismo, porque esas empresas estaban impuestas a ir a otros países pagando salarios inmensamente bajos.

En los setentas hubo líderes sindicales que pelearon salarios más justos y hasta la semana de cuarenta horas y no gustó a los empresarios que en los inicios de los noventa presionaron al gobierno para la caída o sometimiento de los líderes, PEDRO PEREZ IBARRA en Nuevo Laredo, REYNALDO GARZA CANTÚ en Reynosa y AGAPITO GONZÁLEZ CAVAZOS en Matamoros.

PEREZ IBARRA tuvo que huir y auto exiliarse en Laredo Texas. .

En Matamoros, AGAPITO GONZÁLEZ fue detenido y llevado a México, regresó y fue recluido en un hospital en calidad de detenido y luego liberado.

Pero ya en estas tres ciudades tamaulipecas con gran cantidad de

Maquiladoras , los líderes sindicales quedaron sometidos a urbes reglas y a cambios frecuentes en las leyes y acuerdos laborales y hasta con salarios casi casi congelados por muchos años.

La industria maquiladora siguió floreciendo mucho en Reynosa. En Matamoros se estancó y hasta más bien se le ha visto a la baja.

Por año si acaso llegan dos o tres maquiladoras nuevas a Matamoros, pero a veces en un año más de esa cantidad cierran aquí para irse a otras ciudades, ya sea de Nuevo León, a San Luis Potosí o Querétaro y algunas al Bajío.

Es evidente que en Matamoros hay la mayor problemática en la industria maquiladora y con un sindicalismo sometido y a la baja también.

Ojalá no haya más cierres de maquiladoras. Sería gran golpe a la economía.

Ya veremos.