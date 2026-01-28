Exigen no quede impune feminicidio de Karla Roses

Tras meses de exigencia de justicia por parte de su madre y colectivos, este viernes inicia el juicio oral por el feminicidio de la adolescente de 14 años de edad

Por Cynthia Gallardo

Expreso La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El caso de Karla Roses, menor asesinada en 2024 llega finalmente a la etapa de juicio, tras una larga lucha de su madre por justicia.

Este viernes 30 de enero dará inicio la etapa de juicio oral en el caso del feminicidio de la menor de 14 años asesinada en septiembre de 2024 en el municipio de Altamira, Tamaulipas, presuntamente a manos de su ex novio, identificado como Xabiany Jesús.

Desde el crimen, Elizabeth, madre de Karla, ha encabezado una persistente lucha por la búsqueda de justicia para su hija, enfrentando de acuerdo a lo que ha denunciado dilaciones y falta de debida diligencia por parte de diversas instancias encargadas de la investigación y el proceso legal.

La audiencia inicial del juicio oral se realizará en los Juzgados de la Divisoria, donde un juez determinará la responsabilidad del imputado en uno de los casos que ha generado mayor indignación social y exigencia de justicia en el sur de Tamaulipas.

Ante este hecho, familiares y colectivos convocaron a los medios de comunicación a dar cobertura al proceso judicial, subrayando la importancia de una atención informativa con perspectiva de género y apego a la verdad, al tratarse de un caso emblemático de violencia feminicida.

La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana, en los juzgados de la divisoria en Altamira, Tamaulipas con el llamado a que el caso de Karla Roses no quede en la impunidad, bajo la consigna: “Sin justicia no habrá paz”.