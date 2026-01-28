Habilitan refugio invernal para animales sin hogar en Altamira

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El auxilio a los animales sin hogar adquiere una importancia vital durante las temporadas de clima extremo, pues el frío representa un riesgo mortal para quienes no tienen un techo.

Ante esta situación, se habilitó un albergue temporal en la colonia Villas de Altamira con el fin de brindar resguardo y cuidados médicos a perros y gatos rescatados de la vía pública.

“Estamos resguardando a los animales de compañía en situación de calle, perros, gatos que la ciudadanía reporta, por ejemplo el perrito comunitario que es de todos y no es de nadie, que a lo mejor no pueden resguardar”, comentó la directora de Bienestar Animal, Lessly Gisel Aguirre Zaleta.

Este espacio de protección, ubicado en la avenida Arboledas, ofrece un entorno seguro y cálido donde los ejemplares reciben alimento y atención especializada. Con esta medida, se busca evitar que las bajas temperaturas cobren la vida de los perros en abandono, mientras se les prepara para una posible integración a una familia.

“Afortunadamente hemos resguardado a ocho mascotas y hemos recibido una respuesta impresionante con el tema de los resguardos, hay más personas que abren sus puertas a un perrito en situación de calle y les acondicionan un lugar para que se resguarden durante este frío”.

Para dar continuidad a esta labor de rescate, se llevará a cabo una feria de adopción el próximo viernes 30 de enero. El evento tendrá lugar en la Plaza Constitución de 4:00 de la tarde a 8:30 de la noche y

en esta ocasión, 33 perritos estarán disponibles para encontrar un nuevo hogar.

“Todos los animales que estemos resguardando se van a reubicar en el sitio donde fueron rescatados esterilizados y nuestra intención es que la esterilización gratuita sea para todos los animales en situación de calle, la reproducción descontrolada ha generado que haya tanta sobrepoblación”, declaró Gisel Aguirre Zaleta.

Cada animal que será llevado al AdoptaFest cuenta con su esquema de vacunación y desparasitación completo, además se incluye un compromiso de esterilización para los casos donde el ejemplar tenga la edad adecuada para el procedimiento.

Además de la adopción, los asistentes podrán acceder a servicios de salud para sus mascotas, como la aplicación de la vacuna antirrábica.

También habrá asesoría para el alta en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), padrón que ya integra a 8 mil 721 ejemplares.

“El refugio estará tres semanas abierto en lo que están las bajas temperaturas y en lo que se recuperan de las cirugías, lo vamos a implementar cada vez que hay inclemencias de tiempo”, precisó la funcionaria.

Las personas que detecten animales vulnerables ante el frío pueden realizar sus reportes al número telefónico 833 636 7437.

“Los invitamos a la Feria de Adopción este viernes 30 de enero a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Constitución. Cuidemos a nuestros animales de compañía”, dijo el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez.