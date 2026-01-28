Infonavit entrega en Yucatán las primeras Viviendas del Bienestar de ese estado

Este año el INFONAVIT iniciará la construcción de 80% de las viviendas contempladas en la meta sexenal para la entidad.

En enlace a la conferencia La Mañanera del Pueblo, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Mérida, Yucatán, el director general del INFONAVIT, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, en compañía de la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, y el gobernador Joaquín Díaz Mena, entregó las primeras 64 viviendas del Bienestar en el estado.

El ingeniero Romero Oropeza señaló que, para esta entidad, se tiene proyectada la construcción de 60 mil viviendas durante el sexenio en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas por parte del INFONAVIT, para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Agregó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020, en Yucatán existe un déficit de 178 mil viviendas.

Informó que actualmente, en el estado, ya se tienen proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tzimín, Ticul, Progreso y Valladolid, de las cuales 13 mil ya están en construcción, y agregó que durante 2026 se espera contratar otras 20 mil 500. Esto significa que en 2026 se habrá iniciado la construcción de 80% de las viviendas contempladas en la meta sexenal.

Asimismo, el director general del INFONAVIT informó que se ha contado con el apoyo de la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi) y la Cámara Nacional de la Construcción (CMIC), e invitó a todas las empresas vinculadas al ramo de la construcción a participar en el Programa a través de un procedimiento muy sencillo, donde solo se requiere presentar su oferta de suelo para que INFONAVIT, junto con las autoridades locales evalúen su viabilidad y, si cumple con los requisitos técnicos, proceder a su adquisición y formalizar el contrato para edificar las viviendas.

En este mismo orden de ideas, el director general del INFONAVIT señaló que este procedimiento ha permitido que Infonavit ya cuente con 660 proyectos provenientes de más de 400 empresas que hacen un gran total de 700 mil viviendas, entre las que se encuentran las ya contratadas y las que están en proceso de revisión para formalizarse en 2026.

El Instituto invita a todas las empresas interesadas a consultar el listado de más de 300 municipios donde aún se requiere oferta de suelo para la construcción de vivienda en https://bit.ly/4qXoqu8

Por otra parte, señaló que mediante el programa INFONAVIT Solución Integral se reestructuraron 4 millones 856 mil créditos que eran impagables a nivel nacional, que afectaban la economía familiar. Agregó que, en Yucatán, 136 mil familias resultaron beneficiadas: 36 mil 400 con reducciones importantes al saldo; 94 mil con una reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; y 5 mil 900 con la liquidación completa de su saldo.

En su intervención, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, dijo que la meta del Programa de Vivienda para el Bienestar en el estado es de 70 mil viviendas, de las cuales 10 mil serán construidas por Conavi y 60 mil por el INFONAVIT, con una inversión superior a los 42 mil millones de pesos.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció el apoyo de la Presidenta por la implementación de este programa que está corrigiendo la desigualdad que enfrentaban muchas personas al no encontrar una vivienda en el mercado que se ajustará al monto del crédito o que solo encontraban opciones en condiciones indignas.