Invasores generan adeudo de 111 mil pesos en vivienda de Altamira

Tras exponer su caso ante las autoridades municipales y los directivos del organismo operador, la situación fue turnada al área comercial para su ajuste.

Por Oscar Figueroa

La Razón

Un adeudo por consumo de agua que asciende a 111 mil 300 pesos, equivalentes a 207 meses de rezago, fue generado por invasores en un domicilio del fraccionamiento Tercer Milenio en Altamira.

El propietario del inmueble, David Reyes, señaló que tras ocupar la casa por un periodo corto, se ausentó de la ciudad por algunos años, tiempo en el cual el sitio fue habitado de manera irregular.

«Es un rezago importante, pero el alcalde nos da la indicación y con la anuencia y aprobación de nuestro gerente general, aplicamos las políticas comerciales de prescripción que sólo podemos cobrar aquellos adeudos de hasta 60 meses y se hace una condonación del total de los meses posteriores a este plazo», detalló el subgerente comercial de la Comapa Altamira, Jorge Enrique Dimas Zaragoza.

Tras exponer su caso ante las autoridades municipales y los directivos del organismo operador, la situación fue turnada al área comercial para su ajuste.

Mediante la aplicación de las políticas vigentes, la deuda del señor Reyes se redujo de más de 111 mil pesos a una cantidad cercana a los 10 mil pesos, con opciones de pago diferido.

El funcionario hizo un llamado a los habitantes con problemas similares de adeudos históricos para que acudan a las oficinas y establezcan convenios.

Se ofrecen facilidades en el anticipo del acuerdo y mensualidades adaptadas a la capacidad económica de cada persona con el fin de regularizar el servicio de agua y drenaje.

“Se extiende la invitación a todos los usuarios que presentan adeudos para que se acerquen al organismo para regularizar su situación, con las facilidades que se requieran para el anticipo del convenio, además de cómodas mensualidades», puntualizó el subgerente comercial.