Piden reforzar vigilancia de la Guardia Estatal en Tampico tras delitos del fuero común

La Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tampico solicitó a la Guardia Estatal intensificar los operativos de vigilancia.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Ante los delitos del fuero común registrados en menos de 24 horas la semana pasada, la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del Cabildo de Tampico solicitó a la Guardia Estatal intensificar los operativos de vigilancia para evitar que este tipo de hechos se repitan en la ciudad.

La presidenta de la comisión, Amelia Trejo Hernández, informó que ya se estableció comunicación directa con los mandos de la corporación, además de enviar un exhorto formal para reforzar los recorridos de seguridad en las zonas con mayor incidencia.

“Me comuniqué con el coordinador de la Guardia Estatal para pedirle de la manera más atenta que, en coordinación, se intensifiquen los rondines en esta área; ya se hizo el oficio, el exhorto para pedir que se intensifiquen los rondines”

Trejo Hernández recordó que tanto el Gobierno de Tamaulipas como la actual administración municipal han donado unidades y equipo a la Guardia Estatal, con el propósito de fortalecer las labores de vigilancia y proximidad.

“Recordemos que la administración que encabeza nuestra presidenta, Mónica Villarreal Anaya, donó bicicletas, cuatrimotos, motocicletas y patrullas que también nos envió nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya”

La edil expresó que se mantiene una coordinación permanente con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, para reforzar la seguridad en distintos sectores del municipio.

“Estamos trabajando en coordinación los tres órdenes de gobierno; Marina nos está apoyando con recorridos, nos comunicamos con el coordinador de la Guardia Estatal para intensificar estos rondines, que ellos le llaman a pie tierra y en bicicleta”

Finalmente, Trejo Hernández señaló que la violencia familiar continúa siendo la principal incidencia delictiva en Tampico, por lo que se impulsa la prevención mediante los Foros de Paz que se realizan en colonias como Morelos, Infonavit y Solidaridad, Voluntad y Trabajo, en donde la incidencia es mayor con la participación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, además de brindar asesoría jurídica a las familias.