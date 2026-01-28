Por una hamburguesa, menor es herido por su hermano

Lo que parecía un pleito normal entre hermanos por la comida, derivó en un hecho que pudo ser más grave.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un menor de edad sufrió una herida cortante en un dedo, provocada por su hermano mayor al pelearse por una hamburguesa.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas acudieron al sitio para atender al afectado.

El incidente sucedió minutos antes de la una de la tarde, en calle Jurel de la colonia Jesús Elías Piña en Tampico.

Todo apunta a que el afectado logró quedarse con la hamburguesa, ante lo cual el hermano de más edad fue por un cuchillo de cocina para amenazar a su familiar.

De repente, hizo un movimiento, logrando herirlo en el dedo medio de la mano izquierda.

Tras enterarse de lo ocurrido, llamó al número de emergencias que notificó el hecho a los voluntarios.

Un integrante de ese grupo arribó para atender al menor.

Tras curarle la herida, el voluntario hizo algunas recomendaciones a la mamá del afectado.