Reportan hasta 15 choques “falsos” a Tránsito de Altamira

Esta cifra representa un grave obstáculo para las autoridades, ya que cada alerta falsa genera una movilización de recursos hacia distintos puntos de la ciudad

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

Entre 10 y 15 reportes falsos de accidentes, son los que recibe diariamente la Delegación de Tránsito Altamira.

Esta cifra representa un grave obstáculo para las autoridades, ya que cada alerta falsa genera una movilización de recursos hacia distintos puntos de la ciudad.

El coordinador de peritos de la Dirección de Tránsito, Pablo Fernández, señaló que estas llamadas incluyen descripciones de percances con consecuencias fatales.

Advirtió que tales actos provocan una pérdida considerable de tiempo, recurso humano y combustible.

Elementos de la corporación han acudido hasta los límites con el municipio de Aldama y resulta que se trataba de falsos reportes de hechos viales.

El funcionario comentó que sus unidades han acudido a reportes en zonas remotas que resultan ser inexistentes, por tal motivo hizo un llamado a la población para que desista de estas prácticas

Durante enero, la falsa alarma más relevante ocurrió en el sector conocido como Batería 7, en el que una llamada alertó sobre una persona sin signos vitales, lo que provocó el despliegue de Bomberos y brigadistas.

Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio confirmaron que no había rastro de algún accidente y tras consultas con los habitantes de la zona, negaron cualquier incidente.